Nghề đan chao đèn lồng tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn

Những ngày này, tại các thôn Phi Bình và Khang Hải (xã Vĩnh Lộc), hình ảnh những người phụ nữ cần mẫn ngồi đan chao đèn lồng đã trở nên quen thuộc. Từ đôi bàn tay khéo léo của chị em, những chiếc chao đèn lồng phục vụ xuất khẩu dần hình thành.

Nghề đan chao đèn lồng ở xã Vĩnh Lộc bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Thực hiện chủ trương hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc đã phối hợp với Công ty TNHH Quốc Đại tổ chức lớp dạy nghề đan chao đèn lồng xuất khẩu cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Trong đó, hội viên phụ nữ thôn Phi Bình và Khang Hải là những người tiên phong tham gia học nghề. Ban đầu, nhiều chị em còn bỡ ngỡ khi tiếp cận với nghề mới. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các kỹ thuật viên và tinh thần ham học hỏi, chỉ sau một thời gian ngắn, chị em đã nắm vững các kỹ thuật cơ bản như tạo khung, đan sợi, cố định hình dáng và hoàn thiện sản phẩm. Từng công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và kiên trì, nhưng với sự chăm chỉ vốn có, phụ nữ địa phương đã nhanh chóng làm chủ kỹ thuật.

Sau thời gian học nghề và thực hành, đến nay tại 2 thôn Phi Bình và Khang Hải đã có gần 20 hội viên phụ nữ thành thạo kỹ thuật đan chao đèn lồng, tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Trung bình mỗi hội viên có thể đan đến 500 chiếc mỗi tháng, thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Với phụ nữ nông thôn, nhất là trong thời gian nông nhàn, đây là nguồn thu đáng kể.

Chị Lê Thị Thường ở thôn Phi Bình chia sẻ: "Trước đây, ngoài thời gian làm ruộng, tôi chủ yếu ở nhà nội trợ nên thu nhập không đáng kể. Từ khi tham gia mô hình đan chao đèn lồng xuất khẩu, tôi không phải bỏ vốn đầu tư, chỉ cần dành thời gian và công sức lao động. Công ty cung cấp đầy đủ nguyên liệu, thu mua toàn bộ sản phẩm nên chị em yên tâm làm việc".

Không chỉ mang lại thu nhập, nghề đan chao đèn lồng còn giúp phụ nữ tận dụng được thời gian rảnh rỗi ngay tại gia đình. Nhiều chị em vừa làm việc nhà, vừa tranh thủ đan sản phẩm, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của phụ nữ nông thôn. Công việc không quá nặng nhọc, lại linh hoạt về thời gian nên ngày càng thu hút nhiều hội viên tham gia. Đặc biệt, quá trình tham gia mô hình còn tạo không khí sinh hoạt sôi nổi trong cộng đồng. Những lúc rảnh rỗi, chị em thường tập trung tại nhà văn hóa thôn hoặc tại các gia đình để cùng nhau đan sản phẩm, giúp đỡ nhau nâng cao tay nghề, mối quan hệ gắn bó giữa các hội viên phụ nữ trong thôn ngày càng bền chặt.

Chị Trần Thị Tố Minh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Lộc, cho biết, việc phối hợp với doanh nghiệp mở lớp dạy nghề không chỉ giúp hội viên có thêm việc làm mà còn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Mô hình đan chao đèn lồng xuất khẩu được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế của phụ nữ nông thôn bởi không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, kỹ thuật không quá phức tạp, có thể triển khai tại hộ gia đình và đặc biệt là đầu ra sản phẩm ổn định.

Thực tế cho thấy, sau một thời gian triển khai, nghề đan chao đèn lồng đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Không ít gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống. Thông qua việc tham gia các lớp học nghề và hoạt động sản xuất, chị em phụ nữ cũng có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng lao động và tự tin hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Từ thành công bước đầu tại thôn Phi Bình và Khang Hải, mô hình đang tiếp tục thu hút thêm nhiều hội viên phụ nữ quan tâm tham gia.

Việc phát triển các mô hình nghề thủ công như đan chao đèn lồng không chỉ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn mà còn tạo ra sản phẩm phục vụ xuất khẩu, nâng cao giá trị lao động. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhiều lao động nông thôn cần thêm việc làm phụ để tăng thu nhập. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp khảo sát, mở rộng và nhân rộng mô hình đan chao đèn lồng tại một số thôn khác trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn tham gia học nghề, tận dụng thời gian nhàn rỗi để phát triển kinh tế gia đình.

Từ một nghề thủ công đơn giản, mô hình đan chao đèn lồng xuất khẩu tại xã Vĩnh Lộc đã tạo thêm cơ hội việc làm cho phụ nữ địa phương. Những chiếc chao đèn lồng được đan bằng sự khéo léo, cần cù của chị em không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn thắp lên niềm tin về một hướng phát triển kinh tế bền vững ngay tại làng quê.

Bài và ảnh: Tô Hà