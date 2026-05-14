Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10 từ ngày 20/5

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) đang hoàn thành nốt các khâu chuẩn bị để kinh doanh xăng sinh học E10, thay thế toàn bộ xăng khoáng RON95 trong hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex kể từ ngày 20/5 tới đây, sớm hơn lộ trình đề ra của cả nước.

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Dũng xung quanh vấn đề này.

- Thưa ông, đến thời điểm này, Petrolimex đã có sự chuẩn bị như thế nào về cơ sở hạ tầng phối trộn, bể chứa cũng như phân phối cho việc kinh doanh xăng E10 trên toàn hệ thống?

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Dũng: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt cuộc xung đột tại Trung Đông, yêu cầu giảm phụ thuộc vào xăng khoáng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chính vì vậy, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026, trong đó đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ kinh doanh xăng E10 từ tháng 4/2026, giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng, Petrolimex- doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn nhất cả nước đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ rất sớm như tạo nguồn Ethanol, đầu tư hoàn thiện hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, các hoạt động tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex...

Hiện Petrolimex có 7 điểm phối trộn xăng E10 chính tại Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Vân Phong (Khánh Hòa), Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số khu vực khác, với tổng công suất đáp ứng toàn bộ nhu cầu giai đoạn 1 của hệ thống (hơn 5 triệu m3), đồng thời có thể hỗ trợ các thương nhân đầu mối khác.

Dự kiến đến ngày mai 15/5, khoảng 80% cửa hàng xăng dầu trong hệ thống Petrolimex kinh doanh xăng E10 và hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ sang kinh doanh xăng E10RON95 vào ngày 20/5 tới đây, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95 trên toàn hệ thống cửa hàng Petrolimex.

Đặc biệt, với chiến lược kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, bên cạnh sản phẩm xăng E10Ron95-III tiêu chuẩn khí thải Euro 3, hiện Petrolimex cũng bán xăng E10RON95-V đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Trong tương lai, Tập đoàn cũng sẽ nghiên cứu để bổ sung danh mục các sản phẩm cao cấp hơn như xăng E10RON 97 tiêu chuẩn Euro 5.

- Để đảm bảo nhiên liệu đầu vào cho pha chế xăng E10, kế hoạch tạo nguồn Ethanol và xăng khoáng đầu được Petrolimex triển khai như thế nào, thưa ông, nhất là trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu thế giới bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông?

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Dũng: Công tác tạo nguồn Ethanol và xăng khoáng đã được đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Petrolimex từ cuối năm 2025.

Đối với Ethanol, ngay từ tháng 4/2026, Petrolimex đã tạo nguồn gần 40.000 m3, đưa sẵn về các cảng, điểm pha chế để sẵn sàng phục vụ pha chế xăng E10. Các tháng còn lại của năm 2026, Tập đoàn tiếp tục chủ động tạo nguồn Ethanol, đáp ứng đủ nhu cầu pha chế.

Đối với xăng khoáng, Tập đoàn đã ký các hợp đồng dài hạn từ nguồn trong nước và nhập khẩu với tỷ lệ trên 80%.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung hạn chế, giá giao dịch và phụ phí mua hàng bị đẩy lên cao, Petrolimex sẽ chủ động, tạo nguồn sớm hơn nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Petrolimex đã thí điểm bán xăng E10 từ tháng 8/2025. Vậy tâm lý của khách hàng khi mua xăng E10 như thế nào? Sản lượng xăng E10 trong cơ cấu sản phẩm của Petrolimex trong những ngày gần đây như thế nào thưa ông?

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Dũng: Nhìn từ thực tiễn sau thời gian hơn 8 tháng Petrolimex bán xăng E10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Petrolimex chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10.

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng.

Sản lượng bán xăng E10 trong những ngày qua đang ở mức từ 3.000-4.000m3/ngày.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Theo TTXVN