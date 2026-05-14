Phụ nữ phường Hàm Rồng ra mắt mô hình mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi

Chiều 14/5, Hội LHPN phường Hàm Rồng ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” và trao kinh phí đỡ đầu cho 8 trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo phường Hàm Rồng, đơn vị đỡ đầu và đại biểu dự buổi lễ.

Tại chương trình, mô hình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” của chi hội phụ nữ Đại Khối 2 được ra mắt gồm 5 thành viên đều là cán bộ, hội viên, phụ nữ nòng cốt sinh hoạt tại chi hội.

Nhóm có nhiệm vụ kết nối, hỗ trợ vật chất giữa các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến trẻ mồ côi; tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư tích cực động viên, giúp đỡ, tạo môi trường an toàn để trẻ phát triển toàn diện; hỗ trợ hướng dẫn trẻ và gia đình tiếp cận đầy đủ các chính sách của Nhà nước...

Hiện nay, chi hội có 3 trẻ mồ côi đã được các đơn vị, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu.

Chủ tịch Hội LHPN phường Hàm Rồng trao Quyết định thành lập mô hình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” chi hội phụ nữ Đại Khối 2.

Tại lễ ra mắt, Ban Quản lý mô hình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” đã thông qua quy chế hoạt động, hướng tới mục tiêu kết nối các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị trao yêu thương, mang lại điều kiện và môi trường tốt nhất cho trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể phát triển toàn diện, không bị bỏ lại phía sau.

Trụ trì chùa Tăng Phúc và các đồng chí lãnh đạo phường Hàm Rồng trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí đỡ đầu cho trẻ tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Hội LHPN phường Hàm Rồng và “mẹ đỡ đầu” đã kết nối với chùa Tăng Phúc nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường, mức hỗ trợ 6 triệu đồng/cháu/năm, nâng tổng số trẻ mồ côi được đỡ đầu trên địa bàn phường lên 10 trẻ.

Tại chương trình, đại diện chùa Tăng phúc đã trao hỗ trợ kinh phí 6 tháng đầu năm 2026 cho 8 cháu.

Việc ra mắt mô hình là một trong 5 công trình/phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Lê Hà