Thanh Quân: Lan tỏa nghĩa tình quân dân từ những việc làm thiết thực

Những ngày tháng 5, khi bà con nông dân bước vào cao điểm thu hoạch vụ mùa, trên những cánh đồng ở xã Thanh Quân lại xuất hiện hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ dân quân cùng đoàn viên thanh niên xuống đồng giúp dân gặt lúa, vận chuyển nông sản. Những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết quân - dân, tô đẹp hình ảnh lực lượng vũ trang gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Thanh Quân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa tại thôn Thanh Tân.

Thực hiện Kế hoạch dân vận số 87/KH-BCH của Ban CHQS xã Thanh Quân về hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trong mùa thu hoạch, ngày 14/5/2026, Ban CHQS xã đã tổ chức ra quân giúp dân tại thôn Thanh Tân.

Ngay từ sáng sớm, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ dân quân cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đã có mặt tại cánh đồng của gia đình ông Vi Văn Chẩu và bà Hà Thị Thiết - hai hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên đau ốm, thiếu nhân lực lao động. Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, các lực lượng đã nhanh chóng phân công công việc, hỗ trợ gặt lúa, bó lúa và vận chuyển về tận nhà cho các gia đình.

Chỉ sau một buổi sáng, hơn 4,5 sào lúa đã được thu hoạch xong, giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn, kịp thời bảo đảm tiến độ mùa vụ. Không khí lao động khẩn trương, vui vẻ trên cánh đồng đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng người dân địa phương.

Ông Vi Văn Chẩu xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi neo người, sức khỏe yếu nên việc thu hoạch rất vất vả. Nhờ có các chú dân quân và đoàn thể giúp đỡ nên gia đình mới kịp thu hoạch lúa. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của địa phương”.

Không chỉ hỗ trợ người dân trong mùa gặt, thời gian qua Ban CHQS xã Thanh Quân còn triển khai nhiều hoạt động dân vận thiết thực gắn với hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn. Trước đó, đơn vị đã phối hợp tổ chức bàn giao mô hình nuôi giun quế cho gia đình ông Vi Văn Tuyên ở thôn Thanh Tân. Gia đình được hỗ trợ 50kg giun quế giống ban đầu cùng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nhân rộng mô hình nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ban CHQS xã Thanh Quân trao mô hình nuôi giun quế hỗ trợ sinh kế cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Song song với các hoạt động hỗ trợ sản xuất, lực lượng dân quân xã còn tích cực hưởng ứng mô hình “Hàng rào xanh” do Đảng ủy, UBND xã phát động. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tham gia đóng trên 3.000 bầu đất phục vụ vườn ươm cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Chiến sĩ dân quân xã Thanh Quân tham gia đóng bầu đất hưởng ứng mô hình “Hàng rào xanh”

Những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng vũ trang xã Thanh Quân không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong lao động, sản xuất mà còn góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân ngày càng bền chặt. Qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tạo niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đoàn Lưu (CTV)