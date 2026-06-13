Mỹ đón chào lễ khai mạc cuối cùng tại World Cup 2026; Bắc Ninh thăng hạng V.League 2026/27

V.League 2025-2026: Thực trạng sa sút và bài toán hồi sinh bóng đá miền Nam, miền Trung; Lời tuyên bố của Ronaldo trước kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp; Thomas Partey lỡ trận ra quân World Cup 2026 vì bị Canada từ chối thị thực... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (13/6).

Bắc Ninh đánh bại PVF-CAND trên chấm luân lưu, giành quyền thăng hạng V.League 2026/27

Tối 12/6, trong trận play-off tranh vé dự V.League 2026/27, câu lạc bộ Bắc Ninh đã tạo nên cú sốc khi vượt qua PVF-CAND sau loạt “đấu súng” nghẹt thở.

Câu lạc bộ Bắc Ninh vượt qua PVF-CAND trong trận play-off để giành quyền thăng hạng V-League 2026/27. (Ảnh: bacninhfc)

Sau 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa 1-1, nhờ pha lập công của Bruno Cunha cho Bắc Ninh và bàn gỡ của lão tướng Hoàng Vũ Samson phía PVF-CAND, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Tại đây, thủ thành Huỳnh Tuấn Linh đã trở thành người hùng của đội bóng Kinh Bắc khi cản phá thành công cú sút quyết định, giúp Bắc Ninh giành chiến thắng 5-4 chung cuộc.

Kết quả này chính thức đưa Bắc Ninh lên chơi tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam ở mùa giải mới, khép lại hành trình đầy ấn tượng tại giải hạng Nhất.

V.League 2025-2026: Thực trạng sa sút và bài toán hồi sinh bóng đá miền Nam, miền Trung

V.League 2025-2026 khép lại với sự trượt dốc đáng báo động của nhiều “tượng đài” bóng đá miền Nam và miền Trung. Trong khi các đội bóng phía Bắc khẳng định vị thế nhờ mô hình quản trị ổn định, thì các CLB truyền thống như Becamex TP HCM, HAGL, SLNA, Thanh Hóa hay SHB Đà Nẵng lại đối mặt với khủng hoảng tài chính, thiếu tính kế thừa và bản sắc phai nhạt.

CLB HAGL nhiều mùa qua không còn là đội bóng cạnh tranh danh hiệu (Ảnh: Quốc An)

Để giải đấu có chiều sâu và tính đối trọng, các CLB này cần tái cấu trúc theo hướng bền vững: xây dựng mô hình tài chính đa dạng, chuyên nghiệp hóa bộ máy kỹ thuật, khôi phục bản sắc địa phương và chú trọng đào tạo trẻ dài hạn. Thay vì phụ thuộc vào nguồn tiền ngắn hạn, bóng đá cần được vận hành như một thiết chế văn hóa mang tầm chiến lược.

Mỹ đón chào lễ khai mạc cuối cùng tại World Cup 2026 trước trận gặp Paraguay

Sáng 13/6 (giờ Hà Nội), sân SoFi (Los Angeles) sẽ trở thành tâm điểm với lễ khai mạc cuối cùng của World Cup 2026, diễn ra 90 phút trước trận mở màn bảng D giữa chủ nhà Mỹ và Paraguay.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 trước trận Mỹ gặp Paraguay ở bảng D trên sân Los Angeles tại Inglewood, ngày 12/6. (Ảnh: AFP)

Chương trình hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của nhiều ngôi sao quốc tế như Katy Perry, Lisa, và Anitta. Xét về tương quan lực lượng, Mỹ (hạng 17 FIFA) được đánh giá cao hơn so với Paraguay (hạng 41).

Nhóm khán giả chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Reuters)

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, đội chủ nhà đang chịu áp lực lớn nhưng tràn đầy tự tin với sự trở lại của trung vệ Chris Richards và phong độ ổn định từ tiền đạo Folarin Balogun. Người hâm mộ Mỹ đang tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, sẵn sàng tiếp sức cho “cơn lốc màu da cam” trong hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.

Thomas Partey lỡ trận ra quân World Cup 2026 vì bị Canada từ chối thị thực

Tuyển Ghana vừa đón nhận cú sốc lớn khi tiền vệ trụ cột Thomas Partey bị chính phủ Canada từ chối cấp thị thực nhập cảnh, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong trận ra quân gặp Panama vào ngày 18/6 tại Toronto.

Thomas Partey không thể tham dự trận đấu đầu tiên của Ghana tại World Cup 2026.

Nguyên nhân được cho là liên quan đến các cáo buộc pháp lý nghiêm trọng về hành vi tình dục mà Partey đang chờ xét xử tại London. Bất chấp những lùm xùm pháp lý, HLV Carlos Queiroz vẫn quyết định điền tên Partey vào danh sách 26 cầu thủ tham dự giải đấu.

Sau khi lỡ hẹn với trận đấu tại Canada, Partey vẫn được kỳ vọng sẽ kịp góp mặt trong hai cuộc đối đầu quan trọng tiếp theo của Ghana với Anh và Croatia trên đất Mỹ.

Lời tuyên bố của Ronaldo trước kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp

Trước thềm World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng đáp trả những hoài nghi về phong độ của bản thân. Ngôi sao 41 tuổi khẳng định thể trạng hoàn toàn sung mãn và kêu gọi người hâm mộ đánh giá Bồ Đào Nha qua các trận đấu chính thức tại World Cup thay vì các trận giao hữu khởi động.

Ronaldo đáp trả chỉ trích trước World Cup 2026.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của CR7, một kỷ lục cá nhân ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martinez và với Ronaldo làm thủ lĩnh trên hàng công, Bồ Đào Nha đang bước vào giải đấu với nhiều kỳ vọng lớn sau chức vô địch UEFA Nations League 2025.

Đội bóng hiện đã lên đường sang Mỹ, sẵn sàng cho trận ra quân gặp CHDC Congo vào ngày 17/6 tới.

HS