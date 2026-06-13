Sôi nổi hội thao chào mừng 31 năm thành lập BHXH tỉnh Thanh Hóa

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa (15/6/1995 - 15/6/2026), ngày 13/6, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thao viên chức, người lao động năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Vũ Nguyên Hiệp phát biểu khai mạc.

Vận động viên đọc lời tuyên thệ.

Phát biểu khai mạc hội thao, ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trải qua 31 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là cơ quan thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được là thành quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Hội thao là dịp để cán bộ, viên chức, người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn kết, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, nâng cao sức khỏe, qua đó xây dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết và hiệu quả.

Vận động viên tranh tài nội dung đôi nam nữ môn pickleball.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu đôi nam, đôi nam nữ môn cầu lông và đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ môn pickleball.

Với tinh thần hào hứng và quyết tâm cao, tại các sân thi đấu, không khí diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều trận đấu kịch tính, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên.

Vận động viên tranh tài nội dung đôi nam môn pickleball.

Vận động viên tranh tài nội dung đôi nam môn cầu lông.

Ở môn cầu lông, các vận động viên đã cống hiến nhiều pha cầu đẹp mắt, thể hiện kỹ thuật và sự phối hợp ăn ý trong từng trận đấu. Trong khi đó, môn pickleball - môn thể thao đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây - đã tạo nên bầu không khí hào hứng với những trận đấu sôi động, thể hiện sự nhanh nhẹn, linh hoạt và tinh thần đồng đội.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam môn pickleball.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam nữ môn pickleball.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nữ môn pickleball.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam môn cầu lông.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam nữ môn cầu lông.

Kết thục hội thao, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Điều đáng ghi nhận tại hội thao không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và đoàn kết được các vận động viên thể hiện xuyên suốt quá trình thi đấu. Dù ở bất kỳ nội dung nào, các vận động viên đều thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ, chấp hành nghiêm điều lệ giải và các quyết định của trọng tài, góp phần tạo nên một ngày hội thể thao thực sự ý nghĩa.

Hội thao không chỉ là sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong tập thể BHXH tỉnh Thanh Hóa, tạo động lực để cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tô Hà