Khai mạc Hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi

Sáng 13/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Lễ khai mạc Hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước gắn với Giải Bơi, Lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Lễ khai mạc Hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2026.

Với sự tham dự của gần 1.000 học sinh, lễ phát động năm nay được tổ chức nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho người dân, nhất là trẻ em; vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và phòng, chống đuối nước, góp phần giảm tai nạn đuối nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự khẳng định: Lễ khai mạc Hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2026 là hoạt động thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh với thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khởi động mùa hè 2026 và Tháng hành động vì trẻ em nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự.

Ngay sau lễ phát động, các vận động viên (VĐV) của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đã biểu diễn các kỹ thuật, động tác bơi cơ bản; tuyên truyền, hướng dẫn bơi cứu đuối theo các tình huống giả định, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và cách ứng phó với các tình huống xảy ra đuối nước, cứu đuối.

Tình huống thực hành các kỹ năng cứu đuối.

Trong dịp này, Giải Bơi, Lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được tổ chức với sự tham dự của 250 VĐV đến từ các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 32 nội dung thi đấu của các nhóm tuổi.

Duy Tính