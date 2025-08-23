“Ngày hội chăm sóc sức khỏe” tại xã Triệu Sơn

Sáng 23/8, tại xã Triệu Sơn, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Kênh AloBacsi (Công ty CP Truyền thông Hạnh phúc) và Công ty Ariston Việt Nam tổ chức chương trình “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”.

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân xã Triệu Sơn.

Chương trình tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 420 người trên địa bàn xã Triệu Sơn, trong đó, có 320 người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và 100 trẻ em.

Người dân sẽ được y, bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh trực tiếp thăm khám qua nhiều bước kiểm tra sức khỏe cơ bản, cần thiết như: đo huyết áp, cân nặng, chiều cao, đường huyết, siêu âm, điện tim (khi có chỉ định). Sau khi thăm khám, người dân sẽ được hướng dẫn phương pháp phòng bệnh, điều trị bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Cùng với đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em và trao tặng quà la các nhu yếu phẩm cho người dân tới khám bệnh.

Các dược sĩ cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân còn được các bác sĩ chia sẻ về các vấn đề sức khỏe thường gặp trong giai đoạn giao mùa và cách phòng tránh như: tim mạch, huyết áp, đột quỵ, bệnh cơ xương khớp, cũng như những lưu ý đặc biệt cho mẹ bầu, trẻ em và người cao tuổi.

Hội CTĐ tỉnh đã trao chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đóng góp tấm lòng vàng trong chương trình.

Ban tổ chức trao hỗ trợ 10 bình nước nóng cho các hộ gia đình chính sách tại xã Triệu Sơn.

Nhân dịp này, các nhà tài trợ đã trao hỗ trợ 500.000 đồng/hộ cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 bình nước nóng cho 10 hộ gia đình chính sách; trao 10 bình nước nóng cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Chương trình là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế, được nâng cao kiến thức, hiểu về tình trạng sức khỏe bản thân mà còn là nơi lan tỏa sự ấm áp, gắn kết và yêu thương - tiếp thêm niềm tin và động lực để mỗi gia đình vững vàng hơn trên hành trình chăm sóc sức khỏe, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và bền vững.

Thùy Linh