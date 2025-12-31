Kỳ vọng những cây cầu dân sinh mới được đầu tư

Những ngày cuối năm, không khí thi công các cây cầu dân sinh trên địa bàn xã Cổ Lũng khẩn trương hơn bao giờ hết. Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu đưa các cây cầu mới vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cầu dân sinh Ta Ná Càng, thôn Nang đang từng bước hoàn thiện. Ảnh: Ngọc Tiến

Cổ Lũng là xã miền núi, địa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông, suối dày đặc. Trước đây, tại nhiều thôn như Na Khà, La Ca, Đốc, Lác, Nang... việc đi lại của người dân chủ yếu dựa vào cầu treo tạm hoặc các tràn qua suối. Vào mùa khô, việc qua lại còn tương đối thuận lợi, nhưng đến mùa mưa lũ, nước dâng cao, chảy xiết khiến cầu treo dễ hư hỏng, tràn bị ngập sâu, người dân không thể di chuyển. Không ít thời điểm, các thôn rơi vào cảnh bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và việc học tập của con em.

Cầu Na Khà là cây cầu kết nối các thôn: Na Khà, Đốc, Lác, Ấm Hiêu với trung tâm xã Cổ Lũng. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại, trong đó phần lớn là học sinh đến trường. Toàn thôn Na Khà hiện có 66 hộ dân, với 259 nhân khẩu. Ông Lục Văn Minh, bí thư chi bộ, trưởng thôn Na Khà, cho biết: "Trước đây, bà con phải đi qua cầu treo, hằng năm phải đóng góp kinh phí sửa chữa mặt cầu. Khi cầu treo xuống cấp nghiêm trọng, Nhà nước đầu tư làm tràn qua suối, song do đặc thù của tràn là chỉ đi lại được vào mùa khô, mùa mưa nước dâng cao, việc lưu thông bị gián đoạn".

Ông Lục Văn Tiên, người dân thôn Na Khà, phản ánh: “Không chỉ sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng, việc vận chuyển nông sản của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Vào vụ thu hoạch lúa, ngô, mía hay lâm sản, nếu gặp mưa kéo dài, hàng hóa buộc phải để lại trên nương chờ nước rút mới có thể đưa ra ngoài, làm giảm chất lượng và giá bán”.

Việc đầu tư xây dựng các cây cầu dân sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương. Không chỉ giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, các cây cầu còn tạo điều kiện để phát triển sản xuất, từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng. Trước thực tế trên, giai đoạn 2024-2025, xã Cổ Lũng đã được đầu tư xây dựng 5 cây cầu dân sinh, gồm: cầu Khà, thuộc thôn Na Khà, cầu Piềng Lý thuộc thôn La Ca, cầu Ta Pá Á thuộc thôn Đốc, cầu Tá Chấng thuộc thôn Lác và cầu Ta Ná Càng thuộc thôn Nang. Đây đều là các công trình thay thế cầu treo dân sinh đã xuống cấp hoặc các đập tràn đã cũ, giữ vai trò kết nối trực tiếp khu dân cư với trục giao thông chính của thôn, xã. Tổng mức đầu tư cho 5 cây cầu là hơn 63 tỷ đồng, các công trình được thiết kế bằng bê tông cốt thép kiên cố, phù hợp điều kiện địa hình miền núi, bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

Ông Lục Văn Tiên, người dân thôn Na Khà, phấn khởi chia sẻ: “Có cầu mới, bà con đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đến trường an toàn, việc vận chuyển nông sản cũng dễ dàng. Đặc biệt, vào mùa mưa sẽ không còn cảnh lo nước lũ dâng cao, bị chia cắt như trước”. Tương tự, người dân ở các thôn được đầu tư cầu cứng đều chung tâm trạng phấn khởi, kỳ vọng lớn lao vào những đổi thay tích cực. Trước mắt là thời gian di chuyển từ thôn ra trung tâm xã Cổ Lũng đã được rút ngắn đáng kể, tạo thuận lợi cho người dân giao thương và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Trao đổi với ông Nguyễn Cơ Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng, cho biết: "Các dự án cầu dân sinh trên địa bàn trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bá Thước làm chủ đầu tư, đến ngày 1/7/2025 thì bàn giao cho UBND xã Cổ Lũng. Đến nay, có 2 cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công những cây cầu còn lại, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Việc các công trình lần lượt được đưa vào sử dụng đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong đời sống người dân địa phương".

Khi toàn bộ 5 cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng, hệ thống giao thông trên địa bàn xã Cổ Lũng sẽ được cải thiện rõ rệt, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương. Đồng thời, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn của xã, thu hẹp khoảng cách phát triển với các khu vực khác trong tỉnh.

Ngọc Tiến