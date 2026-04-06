Ngày 20/4, cưỡng chế giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu dân cư đồng Mả Cố Dưới

UBND xã Thọ Long vừa thông tin về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 12 hộ/13 thửa đất phục vụ triển khai dự án Khu dân cư đồng Mả Cố Dưới.

Dự án Khu dân cư đồng Mả Cố Dưới được HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai do chậm giải phóng mặt bằng.

Theo Nghị quyết số 405 ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, dự án khu dân cư đồng Mả Cố Dưới, thôn Phong Lạc, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân (nay là xã Thọ Long) có tổng diện tích GPMB 8,5 ha, số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là 141 hộ.

Căn cứ Luật Đất đai, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND huyện Thọ Xuân (cũ) và UBND xã Thọ Long hiện nay đã chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường GPMB bảo đảm đúng quy định, được Nhân dân đồng thuận cao. Đến nay, đã hoàn thành công tác GPMB được 7,16/8,5 ha đạt tỷ lệ 84,2%.

Tuy nhiên, vẫn còn 12 hộ, 13 thửa đất, diện tích 0,64 ha chưa nhận tiền bồi thường GPMB với lý do đơn giá bồi thường thấp. Đây là yêu cầu không đúng theo quy định của pháp luật.

Về căn cứ pháp lý, UBND huyện Thọ Xuân (cũ) đã ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. UBND xã Thọ Long hiện nay đã phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB dự án và Ủy ban MTTQ xã tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân nhiều lần nhưng các hộ vẫn không chấp hành.

Để đảm bảo tiến độ dự án, UBND xã Thọ Long quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 12 hộ dân nói trên vào ngày 20/4/2026. Phương án cưỡng chế được xây dựng đầy đủ các bước theo quy trình, trình xin ý kiến các cơ quan chức năng cấp tỉnh và huy động sự tham gia của các lực lượng chức năng liên quan nhằm đảm bảo buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Do vướng giải phóng mặt bằng nên việc triển khai thi công hạ tầng dự án khu dân cư Đồng Mả Cố Dưới gặp nhiều khó khăn.

Dự án khu dân cư đồng Mả Cố Dưới có tổng diện tích 9ha, trong đó diện tích cần giải phóng mặt bằng là 8,5 ha. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo quỹ đất tái định cư cho 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, đồng thời hoàn thiện cảnh quan khu dân cư nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo nguồn lực để xã Thọ Long tái đầu tư các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, UBND xã Thọ Long đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 11 hộ dân thuộc vùng ảnh hưởng của dự án khu dân cư đồng Mả Cố Dưới vào ngày 30/12/2025. Tuy nhiên, buổi cưỡng chế đã không diễn ra do tất cả các hộ đã đồng thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng sạch trước thời điểm tổ chức cưỡng chế.

Tuyết Hạnh