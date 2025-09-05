Ngân hàng CSXH Thanh Hóa tặng 110 xe đạp cho học sinh khó khăn

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, ngày 5/9, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo NHCSXH Thanh Hóa trao biểu trưng tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Đồng Tiến, xã Đồng Tiến.

Theo đó, trong đợt này, Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa đã trao tặng 110 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó của nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh, với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Đây là hoạt động theo chương trình “Tiếp bước các em tới trường” của NHCSXH Thanh Hóa. Toàn bộ kinh phí do cán bộ người lao động Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa tự nguyện đóng góp để gây quỹ.

Tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chào đón năm học mới là một trong những hoạt động ý nghĩa được NHCSXH Thanh Hóa duy trì suốt 10 năm nay. Những chiếc xe đạp có giá trị không lớn nhưng là nguồn động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có phương tiện đến trường, động viên các em có thêm động lực để cố gắng vươn lên trong học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đại diện lãnh đạo NHCSXH Thanh Hóa tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của Trường TH&THCS Cẩm Tâm, xã Cẩm Vân.

Được biết, trong những năm qua, đi đôi với làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ tốt nhất nhu cầu vay vốn ưu đãi của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH Thanh Hóa luôn thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, công tác từ thiện.

Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa đã phát động nhiều phong trào sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, cùng chung tay ủng hộ các quỹ từ thiện, như Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Quỹ chất độc da cam, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong tỉnh...

Khánh Phương