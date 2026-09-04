Nga và Ukraine phát tín hiệu mới về triển vọng đàm phán hòa bình

Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ sớm tới Moscow và Kyiv trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: APT.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, ông Putin cho biết một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẵn sàng hỗ trợ tiến trình giải quyết xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vấn đề cuối cùng vẫn phải được giải quyết giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Putin nói “Có cơ hội hay không? Theo quan điểm của tôi, có”, đồng thời cảm ơn các bên đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa giải.

Tại Kyiv, Tổng thống Zelensky cho biết các thời điểm sơ bộ đã được thống nhất cho chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ. Theo ông Zelensky, các cuộc gặp với đại diện Mỹ sẽ được tổ chức tại cả Moscow và Kyiv trong những ngày tới. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh việc Washington tiếp tục tích cực tham gia tiến trình là yếu tố quan trọng. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Kyiv đã sẵn sàng tiến hành các cuộc trao đổi thực chất với phía Mỹ, với thành phần tham dự tương xứng và tập trung vào những nội dung cụ thể.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố, ông muốn xung đột chấm dứt và kỳ vọng điều này có thể đạt được. Hai bên Nga và Ukraine từng tiến hành các cuộc đàm phán với sự trung gian của Mỹ hồi tháng 2, nhưng kể từ đó chưa có cuộc gặp trực tiếp mới.

Các cuộc gặp với đại diện Mỹ sẽ được tổ chức tại cả Moscow và Kyiv trong những ngày tới. Ảnh: Caspianpost.

Trong thời gian qua, giao tranh tiếp tục diễn biến căng thẳng, với các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ của nhau. Hoạt động quân sự trên biển cũng gia tăng, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào cảng và tàu thương mại. Dù xuất hiện những tuyên bố tích cực hơn, cả Moscow và Kyiv chưa đưa ra dấu hiệu cụ thể cho thấy đàm phán có thể đạt tiến triển đáng kể. Ông Putin cho rằng những hành động gần đây của Ukraine đang cản trở triển vọng đàm phán, trong khi Kyiv cho rằng các hoạt động quân sự của mình chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga.

Tổng thống Putin cũng khẳng định các kênh liên lạc giữa Nga và Ukraine vẫn được duy trì, chủ yếu thông qua các cơ quan tình báo, song chưa rõ những tiếp xúc này có thể đóng góp đến đâu cho việc đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters