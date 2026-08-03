Australia tăng thuế Big Tech để buộc trả tiền cho báo chí

Chính phủ Australia sẽ nâng mức thuế đối với các tập đoàn công nghệ lớn lên 2,5% doanh thu quảng cáo kỹ thuật số, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng nhằm thúc đẩy các nền tảng ký kết thỏa thuận chi trả cho các cơ quan báo chí để sử dụng nội dung tin tức.

Australia nâng mức thuế đối với các tập đoàn công nghệ lớn nhằm thúc đẩy các nền tảng ký kết thỏa thuận chi trả cho các cơ quan báo chí để sử dụng nội dung tin tức. Ảnh: AAP.

Chính phủ Australia ngày 3/8 công bố hoàn thiện cơ chế Khuyến khích đàm phán tin tức, theo đó các nền tảng công nghệ có doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tại Australia trên 250 triệu AUD (khoảng 175 triệu USD) mỗi năm sẽ phải chịu mức thuế 2,5% trên phần doanh thu này.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Australia Daniel Mulino, các công ty công nghệ có thể được khấu trừ một phần hoặc toàn bộ khoản thuế nếu ký các thỏa thuận thương mại với các cơ quan báo chí trong nước để trả tiền sử dụng nội dung tin tức. Chính phủ kỳ vọng cơ chế mới sẽ khuyến khích các nền tảng tiếp tục duy trì các thỏa thuận với báo chí thay vì nộp thuế.

Để được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp phải ký ít nhất sáu thỏa thuận với các cơ quan báo chí, tăng từ bốn thỏa thuận theo đề xuất trước đây. Khoản thanh toán cho các đơn vị báo chí nhỏ sẽ được tính với hệ số ưu đãi cao hơn nhằm khuyến khích hỗ trợ các cơ quan báo chí địa phương và độc lập.

Theo dự kiến, nếu các doanh nghiệp lựa chọn nộp thuế thay vì ký thỏa thuận, chính phủ có thể thu khoảng 350-400 triệu AUD trong năm đầu tiên. Trong trường hợp các nền tảng đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí, tổng số tiền chi trả cho ngành truyền thông ước đạt khoảng 200-250 triệu AUD mỗi năm.

Quy định mới được cho là sẽ áp dụng đối với Meta, Google, TikTok và nhiều khả năng cả LinkedIn thuộc sở hữu của Microsoft. Đây cũng là thay đổi so với dự thảo trước đó khi mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn không còn được miễn trừ.

Chính phủ Australia cho biết dự luật sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới nhằm thay thế cơ chế tự nguyện trước đây sau khi Meta từ chối gia hạn các thỏa thuận trả phí cho báo chí và từng cảnh báo có thể ngừng hiển thị tin tức trên các nền tảng của mình.

Bích Hồng

Nguồn: Australian Financial Review, Bloomberg.