Nga tuyên bố đánh chặn 568 UAV của Ukraine trong 24h

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, trong vòng 24 giờ qua, các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn số lượng lớn phương tiện bay không người lái (UAV) và vũ khí dẫn đường của Ukraine, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều hướng.

Theo báo cáo được hãng thông tấn TASS dẫn lại, tổng cộng 568 UAV, 9 bom lượn và 1 rocket từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) đã bị bắn hạ trong ngày. Riêng trong khung thời gian 8 giờ, từ 8h đến 16h (giờ Moscow), lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 46 UAV.

Các mục tiêu này bị vô hiệu hóa trên không phận Biển Đen và tại nhiều khu vực lãnh thổ Nga, gồm các tỉnh Samara, Bryansk, Belgorod, Vologda, Kursk, Nizhny Novgorod và Ryazan.

Tại vùng Krasnodar, Ban chỉ huy chiến dịch địa phương cho biết các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống khu vực cảng biển Eisk. Nhà chức trách xác nhận không ghi nhận thương vong hay hỏa hoạn, đồng thời các lực lượng phản ứng nhanh đã được triển khai kịp thời để xử lý hiện trường.

Cũng trong báo cáo cập nhật tình hình, Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu về tổn thất phía Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo đó, phía Nga tuyên bố đã phá hủy 671 máy bay chiến đấu, 284 trực thăng, hơn 135.000 UAV, 656 hệ thống tên lửa phòng không, gần 29.000 xe tăng và phương tiện bọc thép, cùng hàng chục nghìn khí tài và phương tiện quân sự khác.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow đánh giá “tích cực” về khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya với hãng thông tấn Anadolu Agency, ông Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại nếu phía đối tác thể hiện thiện chí, song lưu ý việc nối lại đàm phán hiện chưa phải là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi không né tránh đàm phán. Khi có đề xuất cụ thể, chúng tôi sẽ xem xét về thời điểm, địa điểm cũng như nội dung chương trình nghị sự”, đồng thời cho rằng các nỗ lực trước đây với phía Ukraine từng không đạt kỳ vọng.

Trước đó, hai bên đã tiến hành nhiều vòng tiếp xúc tại Istanbul cũng như các địa điểm khác như Abu Dhabi (UAE) và Geneva (Thụy Sĩ), qua đó đạt được một số kết quả như trao đổi tù binh và xây dựng các dự thảo định hướng cho một thỏa thuận tiềm năng. Tuy nhiên, tiến trình này hiện vẫn trong trạng thái đình trệ.

Nguồn: TASS, RT