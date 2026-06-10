Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Mỹ dành 70 tỷ USD tăng cường kiểm soát biên giới và thực thi luật nhập cư

Thúy Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau nhiều tháng tranh luận chính trị về thực thi luật nhập cư và an ninh biên giới, Quốc hội Mỹ ngày 9/6 đã thông qua gói ngân sách trị giá 70 tỷ USD nhằm hỗ trợ các chính sách trục xuất người nhập cư trái phép và kiểm soát biên giới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ dành 70 tỷ USD tăng cường kiểm soát biên giới và thực thi luật nhập cư

Sau nhiều tháng tranh luận chính trị về thực thi luật nhập cư và an ninh biên giới, Quốc hội Mỹ ngày 9/6 đã thông qua gói ngân sách trị giá 70 tỷ USD nhằm hỗ trợ các chính sách trục xuất người nhập cư trái phép và kiểm soát biên giới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ dành 70 tỷ USD tăng cường kiểm soát biên giới và thực thi luật nhập cư

Hạ viện Mỹ thông qua gói tài trợ 70 tỷ USD cho lực lượng thực thi nhập cư và biên giới. Ảnh: Reuters.

Dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ sít sao 214 phiếu thuận và 212 phiếu chống và hiện được chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Trump ký ban hành.

Theo nội dung dự luật, khoảng 38 tỷ USD sẽ được phân bổ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), 26 tỷ USD dành cho các hoạt động của lực lượng Tuần tra Biên giới, trong khi 5 tỷ USD còn lại được sử dụng để trang trải các chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

Khoản ngân sách này được kỳ vọng sẽ bảo đảm nguồn tài chính dài hạn cho các hoạt động thực thi chính sách nhập cư của chính quyền Mỹ đến hết năm tài khóa 2029.

Trong thời gian qua, các chiến dịch trục xuất người nhập cư do ICE triển khai đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, liên quan đến điều kiện giam giữ, việc xử lý người cư trú lâu năm và các trường hợp không có tiền án tiền sự tại các cơ sở tạm giữ quá tải.

Đảng Dân chủ phản đối dự luật với lập luận rằng văn bản này trao cho chính quyền liên bang thêm quyền hạn để mở rộng các hoạt động thực thi luật nhập cư mà không đi kèm các cơ chế giám sát hoặc hạn chế bổ sung.

Trong khi đó, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa bác bỏ những quan ngại trên và sử dụng quy trình điều chỉnh ngân sách để thúc đẩy dự luật được thông qua.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đánh giá đây là một thắng lợi quan trọng đối với Đảng Cộng hòa. Ông Johnson cho biết: “Với cuộc bỏ phiếu hôm nay, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đã chính thức chấm dứt lần đóng cửa chính phủ thứ ba do phe Dân chủ gây ra trong nhiệm kỳ Quốc hội này.”

Mỹ dành 70 tỷ USD tăng cường kiểm soát biên giới và thực thi luật nhập cư

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson tổ chức họp báo sau khi Hạ viện thông qua dự luật Nhập cư tại Đồi Capitol ở Washington, Mỹ, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Gói ngân sách mới được thông qua bổ sung cho gần 140 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt trong năm trước dành cho hoạt động thực thi chính sách nhập cư theo các đạo luật về thuế và chi tiêu của chính quyền Tổng thống Trump.

Động thái này được cho là sẽ tăng cường năng lực của chính quyền Mỹ trong việc triển khai chương trình nghị sự về nhập cư trong những năm tới.

Trước đó, ông Tom Homan, phụ trách các vấn đề biên giới của chính quyền Mỹ, cho biết các hoạt động thực thi luật nhập cư có thể tiếp tục được mở rộng, bao gồm cả tại những khu vực do Đảng Dân chủ kiểm soát như thành phố New York.

Thúy Hà

Từ khóa:

#chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump #Kiểm soát #Trục xuất người nhập cư #Ngân sách #An ninh biên giới #Quốc hội mỹ #Chính quyền mỹ #Chính sách nhập cư #thông qua

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Các quốc gia Bắc Âu - Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Các quốc gia Bắc Âu - Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bắc Âu - Baltic (NB8) diễn ra tại thủ đô Tallinn của Estonia, các nhà lãnh đạo khu vực đã ra Tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ukraine trong tiến trình hội nhập châu Âu - Đại Tây...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh