Mỹ dành 70 tỷ USD tăng cường kiểm soát biên giới và thực thi luật nhập cư

Sau nhiều tháng tranh luận chính trị về thực thi luật nhập cư và an ninh biên giới, Quốc hội Mỹ ngày 9/6 đã thông qua gói ngân sách trị giá 70 tỷ USD nhằm hỗ trợ các chính sách trục xuất người nhập cư trái phép và kiểm soát biên giới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hạ viện Mỹ thông qua gói tài trợ 70 tỷ USD cho lực lượng thực thi nhập cư và biên giới. Ảnh: Reuters.

Dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ sít sao 214 phiếu thuận và 212 phiếu chống và hiện được chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Trump ký ban hành.

Theo nội dung dự luật, khoảng 38 tỷ USD sẽ được phân bổ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), 26 tỷ USD dành cho các hoạt động của lực lượng Tuần tra Biên giới, trong khi 5 tỷ USD còn lại được sử dụng để trang trải các chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

Khoản ngân sách này được kỳ vọng sẽ bảo đảm nguồn tài chính dài hạn cho các hoạt động thực thi chính sách nhập cư của chính quyền Mỹ đến hết năm tài khóa 2029.

Trong thời gian qua, các chiến dịch trục xuất người nhập cư do ICE triển khai đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, liên quan đến điều kiện giam giữ, việc xử lý người cư trú lâu năm và các trường hợp không có tiền án tiền sự tại các cơ sở tạm giữ quá tải.

Đảng Dân chủ phản đối dự luật với lập luận rằng văn bản này trao cho chính quyền liên bang thêm quyền hạn để mở rộng các hoạt động thực thi luật nhập cư mà không đi kèm các cơ chế giám sát hoặc hạn chế bổ sung.

Trong khi đó, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa bác bỏ những quan ngại trên và sử dụng quy trình điều chỉnh ngân sách để thúc đẩy dự luật được thông qua.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đánh giá đây là một thắng lợi quan trọng đối với Đảng Cộng hòa. Ông Johnson cho biết: “Với cuộc bỏ phiếu hôm nay, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đã chính thức chấm dứt lần đóng cửa chính phủ thứ ba do phe Dân chủ gây ra trong nhiệm kỳ Quốc hội này.”

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson tổ chức họp báo sau khi Hạ viện thông qua dự luật Nhập cư tại Đồi Capitol ở Washington, Mỹ, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Gói ngân sách mới được thông qua bổ sung cho gần 140 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt trong năm trước dành cho hoạt động thực thi chính sách nhập cư theo các đạo luật về thuế và chi tiêu của chính quyền Tổng thống Trump.

Động thái này được cho là sẽ tăng cường năng lực của chính quyền Mỹ trong việc triển khai chương trình nghị sự về nhập cư trong những năm tới.

Trước đó, ông Tom Homan, phụ trách các vấn đề biên giới của chính quyền Mỹ, cho biết các hoạt động thực thi luật nhập cư có thể tiếp tục được mở rộng, bao gồm cả tại những khu vực do Đảng Dân chủ kiểm soát như thành phố New York.

Thúy Hà