Nhiều nước phương Tây áp đặt trừng phạt liên quan bạo lực tại Bờ Tây

Một nhóm quốc gia phương Tây gồm Anh, Canada, Pháp, Na Uy, Australia và New Zealand đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân, tổ chức và mạng lưới bị cáo buộc tài trợ, kích động hoặc tạo điều kiện cho các hành vi bạo lực của người định cư Do Thái đối với người Palestine tại Bờ Tây.

Các vụ tấn công của người định cư tại Bờ Tây gia tăng. Ảnh: AP

Theo tuyên bố chung của các nước, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các vụ tấn công của người định cư tại Bờ Tây gia tăng, cùng với những lo ngại về việc mở rộng các khu định cư của Israel tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Các nước phương Tây cho rằng, những diễn biến này đang làm suy yếu triển vọng của giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh và hạn chế giao dịch đối với một số cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hoặc tài trợ cho hoạt động bạo lực. Anh và Canada tập trung vào việc ngăn chặn các dòng tài chính hỗ trợ các nhóm cực đoan, trong khi Pháp áp dụng thêm các lệnh cấm nhập cảnh đối với một số nhân vật nổi bật trong phong trào định cư.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh: The Guardian

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, Paris đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, người bị cáo buộc thúc đẩy chính sách mở rộng định cư và sáp nhập lãnh thổ tại Bờ Tây.

Trong khi đó, ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nhấn mạnh việc mở rộng khu định cư và các hành vi bạo lực liên quan là bất hợp pháp, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến triển vọng giải pháp hai nhà nước cũng như hòa bình và an ninh lâu dài giữa Israel và Palestine.

Ngoài ra, Anh cũng công bố thêm 1 triệu bảng (1,3 triệu USD) hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo tại Gaza, nâng tổng viện trợ lên 4 triệu bảng, đồng thời cam kết ít nhất 10 triệu bảng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Chính quyền Palestine trong năm 2026.

Động thái mới đánh dấu sự gia tăng sức ép từ các đồng minh truyền thống của Israel. Trước đó, Liên minh châu Âu cũng đã thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số cá nhân và tổ chức người định cư bị cho là liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người Palestine.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, số vụ bạo lực liên quan đến người định cư tại Bờ Tây đã tăng mạnh kể từ năm 2023. Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc cáo buộc các lực lượng an ninh Israel trong một số trường hợp đã không ngăn chặn hoặc thậm chí bảo vệ các nhóm định cư khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Palestine. Israel bác bỏ các cáo buộc này.

Vân Bình