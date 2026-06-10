Iran chỉ trích Mỹ thúc đẩy nghị quyết hạt nhân tại IAEA

Iran ngày 9/6 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ động thái của Mỹ thúc đẩy một dự thảo nghị quyết tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho rằng đây là nỗ lực “phi lý” nhằm biện minh cho các hành động nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Iran mạnh mẽ lên án những nỗ lực thúc đẩy một nghị quyết liên quan đến chương trình hạt nhân tại cuộc họp của Hội đồng Thống đốc IAEA. Ảnh: Presstv.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Phái đoàn thường trực Iran tại Vienna (Áo) cho rằng việc Mỹ, bên mà Tehran gọi là “bên gây hấn”, trình dự thảo nghị quyết liên quan đến chương trình hạt nhân hòa bình của Iran lên Hội đồng Thống đốc IAEA là điều “phi lý”.

Theo nội dung dự thảo, Iran được yêu cầu cung cấp thông tin về kho dự trữ uranium làm giàu và cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này. Dự thảo dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong tuần này tại Hội đồng Thống đốc IAEA gồm 35 thành viên.

Phái đoàn Iran cho rằng, Mỹ đang quy kết Tehran “thiếu hợp tác” trong khi chính các hành động của Washington đã khiến việc thực hiện các biện pháp giám sát và xác minh tại các cơ sở hạt nhân bị phá hủy hoặc hư hại trở nên không khả thi về mặt thực tế, pháp lý và kỹ thuật.

Tuyên bố nêu rõ, các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến những địa điểm này bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, làm cho việc tiếp cận và xác minh của IAEA gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Mỹ vẫn cáo buộc Iran không hợp tác với cơ quan này.

Phái đoàn Iran cũng cho rằng, những nguyên nhân dẫn tới tình hình hiện nay vẫn chưa được giải quyết, đồng thời viện dẫn việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tiếp tục cảnh báo về khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo Tehran, việc Washington thúc đẩy thông qua một nghị quyết mới, trong đó có yêu cầu xác minh mức độ thiệt hại tại các cơ sở bị tấn công, có thể là một phần trong nỗ lực tạo cơ sở cho các hành động tiếp theo nhằm vào Iran.

Iran khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ nghị quyết nào của IAEA nếu văn bản đó không đề cập đến những thiệt hại mà Tehran cho là xuất phát từ các hành động của Mỹ và Israel.

Trước đó, ngày 6/6, Iran đã chỉ trích một báo cáo của IAEA liên quan đến tình hình tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này, cho rằng báo cáo đang bị sử dụng như một công cụ gây sức ép chính trị đối với Tehran.

Thúy Hà