Thanh Hóa có 2 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân (HND) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX gồm 85 ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Ủy viên BCH Trung ương HND Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch HND tỉnh Thanh Hóa tham gia bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Hội khóa IX.

Hội Nông dân Thanh Hóa có 2 đại biểu được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam khóa IX.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Thanh Hóa tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam khóa IX. Việc tiếp tục được tín nhiệm bầu vào BCH Trung ương HND Việt Nam khóa IX thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Quốc Tiến trong công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hóa thời gian qua.

Hợp tác xã Nông nghiệp Mai An Tiêm, xã Nga Thắng tham gia trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Đại hội.

Cùng được bầu vào BCH Trung ương HND Việt Nam khóa IX còn có đồng chí Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mai An Tiêm, xã Nga Thắng. Đồng chí Nguyễn Văn Nam là đại diện tiêu biểu của khu vực kinh tế tập thể, có nhiều đóng góp trong phát triển sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế tại địa phương.

Đoàn đại biểu HND tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội.

Việc có 2 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX cho thấy vai trò, vị thế của tổ chức Hội và phong trào nông dân Thanh Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua. Bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, tổ chức HND các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đại diện, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của phong trào nông dân cả nước.

Hoàng Lan