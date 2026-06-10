Các quốc gia Bắc Âu - Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bắc Âu - Baltic (NB8) diễn ra tại thủ đô Tallinn của Estonia, các nhà lãnh đạo khu vực đã ra Tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ukraine trong tiến trình hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương, bao gồm mục tiêu gia nhập NATO.

Các nước Bắc Âu - Baltic ủng hộ Ukraine trên con đường hội nhập lâu dài với khu vực châu Âu - Đại Tây Dương, trong đó có mục tiêu gia nhập NATO. Ảnh: Reuters

Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng lãnh đạo các nước Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Iceland, Đan Mạch, Estonia, Latvia và Lithuania.

Tuyên bố nhấn mạnh, Ukraine là đối tác an ninh quan trọng của khu vực, đồng thời khẳng định ủng hộ “con đường không thể đảo ngược” của Ukraine hướng tới hội nhập toàn diện vào không gian Euro-Đại Tây Dương. Các nhà lãnh đạo NB8 cũng thảo luận về các vấn đề an ninh châu Âu và cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh tế, trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá, các cơ chế hợp tác như NB8 là nền tảng quan trọng giúp củng cố đoàn kết châu Âu trước các thách thức an ninh, đồng thời khẳng định Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và công nghệ trong lĩnh vực giám sát, phòng vệ và các hệ thống an ninh hiện đại.

Về phía nước chủ nhà, Thủ tướng Estonia Kristen Michal nhấn mạnh, hỗ trợ Ukraine là ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch NB8 của Estonia, đồng thời cho rằng cần tăng cường hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang của Ukraine với các nước trong khu vực, cũng như mở rộng hợp tác với các đồng minh và đối tác khác.

Ukraine và Latvia đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái, hướng tới tăng cường trao đổi công nghệ và phát triển sản xuất chung các hệ thống UAV, tên lửa và tác chiến điện tử. Ảnh: TVP

Bên lề hội nghị, Ukraine và Latvia đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái, hướng tới tăng cường trao đổi công nghệ và phát triển sản xuất chung các hệ thống UAV, tên lửa và tác chiến điện tử.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thông qua hình thức trực tuyến, cho rằng các nước châu Âu sẽ phối hợp chặt chẽ để ứng phó với các thách thức an ninh khu vực.

Ở chiều ngược lại, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các điều kiện do châu Âu đưa ra trong các nỗ lực thúc đẩy tiến trình liên quan đến Ukraine là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cho rằng việc đặt ra các điều kiện tiên quyết là không phù hợp với vai trò trung gian. Ông Peskov cũng cho biết, tiến trình hiện nay đang tạm dừng, song các kênh liên lạc giữa các bên vẫn được duy trì.

Minh Phương