Nga tổ chức duyệt binh Ngày Chiến thắng không có khí tài trong bối cảnh xung đột kéo dài

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, song không trưng bày các phương tiện, khí tài quân sự do điều kiện thực tế hiện nay.

Lực lượng tham gia chủ yếu là các quân nhân thuộc nhiều binh chủng, học viên các học viện quân sự và đại diện các lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: Reuters

Lễ duyệt binh năm nay đánh dấu 81 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại – cách Nga gọi cuộc chiến chống phát xít Đức trong Thế chiến II. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm tại Nga, thường gắn với các hoạt động tưởng niệm, diễu hành và tri ân cựu chiến binh, cùng các chương trình phim tài liệu, âm nhạc và hoạt động văn hóa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, năm nay sẽ không có đoàn xe quân sự tham gia duyệt binh. Thay vào đó, lực lượng tham gia chủ yếu là các quân nhân thuộc nhiều binh chủng, học viên các học viện quân sự và đại diện các lực lượng vũ trang Nga. Một số đơn vị giáo dục quân sự cũng không tham gia, phù hợp với điều chỉnh về quy mô tổ chức.

Dù không có khí tài, lễ duyệt binh vẫn bao gồm phần trình diễn trên không của không quân, với các máy bay dự kiến bay qua Quảng trường Đỏ và tạo hình màu quốc kỳ Nga. Sự kiện cũng nhằm tôn vinh sự tham gia của các lực lượng trong chiến dịch quân sự hiện nay, bao gồm lực lượng tên lửa chiến lược, không quân – vũ trụ và hải quân.

Lễ duyệt binh năm nay đánh dấu 81 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: CCTV

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm, với giao tranh tiếp tục tại khu vực miền Đông. Giới chức Nga cho biết lực lượng của nước này vẫn duy trì các hoạt động trên nhiều hướng, trong khi các nỗ lực đối thoại quốc tế hiện chưa đạt tiến triển rõ rệt.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga hướng tới kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas, bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk, trong khi phía Ukraine khẳng định không chấp nhận rút khỏi các khu vực hiện đang kiểm soát. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nhấn mạnh Moskva tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự và Lực lượng vũ trang Nga đang tiến công “dọc theo toàn bộ chiến tuyến.”

Vân Bình

Nguồn: Reuters