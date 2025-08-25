Nga thông báo kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời ban tổ chức cho biết từ ngày 3-6/9, Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025 (EEF 2025) sẽ được tổ chức tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông Nga, đánh dấu 10 năm diễn đàn này chính thức được thành lập và tổ chức thường niên.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 9 thu hút hơn 6.000 đại biểu đến từ 76 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Quỹ Roscongress, đơn vị tổ chức EEF-2025, cho biết chủ đề của diễn đàn năm nay là “Viễn Đông: Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng.”

Dự kiến, trong khuôn khổ của diễn đàn, khoảng 90 phiên họp chuyên đề, chia thành 7 khối chuyên đề, sẽ được đưa ra thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội vùng Viễn Đông hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, thu hút đầu tư, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế, phát triển các dự án xuyên biên giới và tăng cường quan hệ đối tác với các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Cùng với đó, EEF 2025 cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cơ sở hạ tầng giao thông và logistics, bao gồm vận tải đường biển, đường sông và đường hàng không; các công nghệ tiên tiến, việc ứng dụng và tác động của chúng đến nền kinh tế khu vực, khả năng tự động hóa trong công nghiệp, đóng tàu và khai thác mỏ, cũng như triển vọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực kinh tế.

Ngoài ra, các cuộc đối thoại kinh doanh Nga-Trung Quốc, Nga-ASEAN, Nga-Ấn Độ, Nga-Thái Lan và Nga-Myanmar cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ của diễn đàn năm 2025.

Theo ông Yuri Trutnev, Phó Thủ tướng Nga, Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại vùng Liên bang Viễn Đông và là Chủ tịch Ủy ban tổ chức EEF, diễn đàn này đã trở thành một trong những công cụ hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng của vùng Viễn Đông.

Nhờ các thỏa thuận đầu tư đã ký kết, nhiều doanh nghiệp công nghệ cao mới đã và đang được xây dựng, đồng thời tạo ra nhiều việc làm có thu nhập cao.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh một trong những chủ đề quan trọng của diễn đàn năm nay sẽ là thảo luận việc phát triển và thu hút công nghệ, cũng như nhu cầu năng lượng ngày càng tăng ở Viễn Đông, khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác trên cơ sở cùng có lợi với các quốc gia quan tâm.

Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Nga và là Thư ký điều hành của Ủy ban tổ chức EEF Anton Kobyakov cho biết tương lai của thế giới đa cực hiện đang được định hình ở phương Đông và Nga đang tích cực tham gia vào các tiến trình này, không ngừng củng cố vị thế của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Kobyakov khẳng định một yếu tố then chốt của Nga trong chiến lược thịnh vượng là sự phát triển toàn diện của Viễn Đông, một vùng lãnh thổ không chỉ đang trở thành cửa ngõ của Nga vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn là một trung tâm tăng trưởng kinh tế quan trọng.

Hơn 10 năm qua, EEF đã đóng góp vai trò đặc biệt và trở thành nền tảng chính để Nga xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các quốc gia hàng đầu châu Á.

Ông Kobyakov cho biết chương trình kỷ niệm 10 năm của diễn đàn năm nay sẽ ưu tiên thảo luận các lĩnh vực then chốt của phát triển bền vững, bao gồm chủ quyền công nghệ, đào tạo nhân lực cho các ngành công nghiệp mới, tích hợp công nghệ vào các quy trình kinh tế và phát triển quan hệ đối tác công tư.

Cố vấn của Tổng thống Nga tin tưởng rằng các giải pháp được đưa ra tại EEF năm nay sẽ trở thành nền tảng cho các hành động cụ thể nhằm củng cố vị thế của Nga như một trong những trung tâm của nền kinh tế mới.

Từ năm 2015, theo Sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, EEF được thành lập và tổ chức hàng năm tại thành phố Vladivostok, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Viễn Đông của Nga và mở rộng hợp tác quốc tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Theo TTXVN