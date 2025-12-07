Nga Thắng truyền thông hiệu quả để giảm nghèo bền vững

Triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 6 truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Nga Thắng đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp, đổi mới hình thức tuyên truyền giúp người dân được tiếp cận thông tin hữu ích, thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Một buổi truyền thông giảm nghèo tại thôn Xa Loan.

Xã Nga Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nga Văn, Nga Thắng, Nga Phượng và Nga Thạch, diện tích tự nhiên là 27,5km2. Toàn xã có 6.571 hộ, 22.549 nhân khẩu. Thời gian qua, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự tin tưởng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá đạt kết quả toàn diện, hiệu quả. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất (GRDP) giai đoạn 2020-2025 đạt 7,5 - 8,5%. Tổng thu nhập toàn xã (năm 2025) ước đạt 2.033,4 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Nga Thắng đã ban hành kế hoạch triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 6 truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo, giúp người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách giảm nghèo, từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, nỗ lực vươn lên, xã đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, treo pano, băng rôn, tổ chức các hội nghị tư vấn, truyền thông trực tiếp. Đồng thời, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách. Lồng ghép nội dung công tác giảm nghèo trong các buổi sinh hoạt khu dân cư và các cuộc họp thôn. Phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể để “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lồng ghép nội dung giảm nghèo vào các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó, tận dụng mạng xã hội, các nhóm zalo của thôn để chia sẻ thông tin về các chính sách mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả”.

Ông Hà Văn Quyển, bí thư chi bộ, trưởng thôn Chiêm Ba, bày tỏ: “Trước kia chưa có loa truyền thanh, trưởng thôn muốn thông báo các nội dung công việc của thôn thì phải gọi điện thoại, có những hộ không có điện thoại phải đến gặp trực tiếp, rất bất tiện. Kể từ khi thôn đầu tư hệ thống loa truyền thanh, việc thông báo các nội dung công việc, tin tức đã trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần ghi âm nội dung trên điện thoại rồi phát trên loa truyền thanh là hầu hết người dân có thể nắm bắt kịp thời thông tin”.

Việc phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số một cách dễ dàng. Người dân đã tích cực tham gia các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, phương thức hỗ trợ, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới... Ông Mai Văn Hà, thôn 3 Hậu Trạch, chia sẻ: “Với những người lớn tuổi, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn đã hướng dẫn cài đặt các tiện ích trên điện thoại như căn cước công dân, bảo hiểm xã hội, giúp chúng tôi theo kịp công nghệ và thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn”.

Nga Thắng xây dựng nhiều mô hình nhà màng, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Không chỉ dừng ở truyền thông đại chúng, xã Nga Thắng đặc biệt chú trọng truyền thông trực tiếp. Cán bộ MTTQ, các hội đoàn thể, người uy tín trong cộng đồng kiên trì đến từng hộ, gặp từng nhóm đối tượng để giải thích về chuẩn nghèo đa chiều, tiêu chí thoát nghèo, rủi ro tái nghèo. Qua những cuộc trò chuyện gần gũi, điều mà trước đây nhiều hộ “nghe cho biết” giờ đã thành “hiểu để hành động”. Các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi được mở ngay tại vườn, chuồng trại - nơi bà con dễ tiếp thu nhất nhằm giúp nông dân mạnh dạn thay đổi cách sản xuất.

Ông Mai Văn Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nga Thắng, cho biết: “Thực tế, qua triển khai công tác truyền thông về giảm nghèo, đa số người dân trên địa bàn xã Nga Thắng đã được tiếp cận những thông tin hữu ích áp dụng vào thực tế, nhiều hộ gia đình đã từ bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự ý thức vươn lên thoát nghèo; góp phần thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo bền vững của xã. Đến nay, toàn xã chỉ còn 0,82% hộ nghèo, 2,8% hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 76,6 triệu đồng/năm. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh các chương trình truyền thông theo hướng đến gần hơn với từng hộ dân, tăng cường các buổi tuyên truyền trực tiếp kết hợp với các hình thức truyền thông hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp người nghèo, hộ nghèo và cận nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp để thoát nghèo bền vững, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm số hộ nghèo năm 2025 xuống còn 0,64%”.

Bài và ảnh: Phan Nga