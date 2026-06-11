Nga “tái định dạng” hoạt động các căn cứ quân sự trọng yếu ở Syria

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva và Damascus đang tiến hành đàm phán về khả năng “tái định dạng” chức năng hoạt động của các cơ sở quân sự Nga tại Syria, nhằm duy trì sự hiện diện của Nga tại hai căn cứ chiến lược là Tartous và Hmeimim.

Một tháp canh quân sự của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria. Ảnh: Getty Images

Động thái này cho thấy Điện Kremlin quyết tâm giữ vững hai đầu mối quân sự quan trọng nhất của Nga tại Syria, song với vai trò và chức năng có thể được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới.

Đối với Nga, tầm quan trọng của hai cơ sở này mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Cảng Tartous là điểm hậu cần duy nhất của Hải quân Nga tại khu vực Địa Trung Hải, cho phép các tàu chiến thực hiện bảo dưỡng, tiếp tế và nghỉ neo đậu ngoài lãnh thổ Nga. Trong khi đó, căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia đóng vai trò trung tâm trung chuyển lực lượng quân sự và các nhà thầu quân sự Nga tới châu Phi. Việc mất đi hai cơ sở này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới năng lực triển khai sức mạnh của Moscow ở nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: United24

Trả lời câu hỏi liên quan đến các thông tin cho rằng Nga đang xem xét chuyển đổi cảng Tartous thành trung tâm logistics phục vụ hoạt động nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa qua Syria, bà Zakharova cho biết trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc với phía Syria, hai bên cũng đang thảo luận về sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria, bao gồm khả năng điều chỉnh và tái cơ cấu chức năng của các cơ sở quân sự hiện có.

Về phía Syria, giới chức Damascus được cho là cũng đang cân nhắc phương án chuyển đổi các căn cứ Nga còn lại thành trung tâm huấn luyện cho quân đội Syria mới, một trong những kịch bản có thể nằm trong quá trình “tái định dạng” chức năng của các cơ sở này.

Hoạt động vận tải biển cũng phản ánh xu hướng duy trì hiện diện của Nga. Ngày 11/5, tàu vận tải Sparta của Nga đã cập cảng Tartous dưới sự hộ tống của tàu chiến và dỡ xuống lượng hàng hóa được cho là trang thiết bị quân sự hoặc lưỡng dụng. Đây là chuyến hàng đầu tiên được xác nhận kể từ khi Syria thay đổi chính quyền.

Theo các nguồn tin, một số tàu trong đoàn hộ tống đã tắt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) hoặc phát tín hiệu vị trí không chính xác sau khi đi qua eo biển Gibraltar, trước khi tiếp tục hành trình tới Syria.

Vân Bình