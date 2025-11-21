Nga: NATO muốn biển Baltic thành vùng biển riêng và khu vực đối đầu quân sự

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova mới đây cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) muốn biến biển Baltic thành “vùng biển nội địa” của khối nhằm tìm cách cô lập hoàn toàn Nga, nhưng kế hoạch này tuyệt đối sẽ không thành công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Sputnik của Nga ngày 20/11, bà Zakharova cho biết, trong thời gian dài NATO luôn “ảo tưởng” về việc biến biển Baltic thành “vùng biển nội địa” của khối và “hầu như không che giấu” điều đó. Bà nói thêm rằng trong nhiều năm khu vực biển Baltic từ lâu đã là không gian thương mại và hợp tác hòa bình, nhưng sự cân bằng này đã bị phá vỡ khi NATO tăng cường hiện diện quân sự. Theo bà việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Các tàu thuộc SNMG1 và SNMCMG1 của NATO được máy bay F-35 của Hà Lan hộ tống trong khuôn khổ hoạt động “Baltic Sentry”. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Hà Lan.

Nhà ngoại giao Nga đã chỉ ra việc NATO triển khai chiến dịch “Baltic Sentry” trong năm nay, gọi đây là một nỗ lực áp đặt các quy tắc hàng hải riêng của NATO tại vùng biển này, “trước hết là áp đặt kiểm soát đối với vận chuyển hàng hóa đường biển phục vụ lợi ích của Nga, sau đó là hạn chế ở mức tối đa”.

Bà Zakharova cho biết các nước thành viên NATO không có ý định tiến hành “thảo luận chân thành và công bằng” nhằm xoa dịu căng thẳng tại khu vực biển Baltic, và triển vọng giảm căng thẳng thông qua đối thoại là khó có thể dự đoán. Xét tình hình này, phía Nga sẽ sử dụng các công cụ pháp lý hiện có để bảo đảm lợi ích và an ninh quốc gia.

Biển Baltic từ lâu đã là khu vực nhạy cảm chiến lược do vị trí địa lý đặc biệt, nơi tất cả các quốc gia ven biển Baltic - ngoại trừ Nga đều đã trở thành thành viên NATO. Sau khi Phần Lan và Thụy Điển lần lượt gia nhập NATO vào năm 2023 và 2024, Thế đối đầu giữa Nga và NATO tại khu vực này ngày càng rõ rệt.

Tháng 1 năm nay, NATO triển khai chiến dịch “Baltic Sentry”, điều động tàu chiến, máy bay tuần tra biển và máy bay không người lái tới vùng Baltic nhằm “tăng cường giám sát và răn đe”. Tháng 6 năm nay, NATO tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên “Hoạt động Baltic-2025”; gần như cùng thời điểm, Nga cũng tiến hành tập trận trong vùng biển lân cận.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, RT