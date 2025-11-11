Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Khu vực Baltic - điểm nóng tiềm tàng giữa NATO và Nga

Thúy Hà
(Baothanhhoa.vn) - Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, Peter Szijjarto cho hay khu vực Baltic là nơi căng thẳng nhất xét về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.

Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, Peter Szijjarto cho hay khu vực Baltic là nơi căng thẳng nhất xét về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.

Một căn cứ quân sự ở Litva. Ảnh: Militarnyi.

Phát biểu trong cuộc gặp với các phi công Hungary tại Căn cứ Không quân Siauliai ở Litva ngày 10/11, Ngoại trưởng Szijjarto nói: “Trách nhiệm lớn nhất nằm ở đây. Tình hình mong manh nhất cũng ở đây. Bất kỳ sai lầm, quyết định sai lầm hay hiểu lầm nào ở đây đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn thế giới, vì mối đe dọa lớn nhất về một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga luôn hiện hữu tại đây. Không có khu vực nào khác mà quân đội NATO và Nga triển khai gần nhau như vậy về mọi mặt”.

Ông nhắc lại rằng ngay từ năm 2022, các nước NATO đã quyết định không kéo liên minh này vào cuộc xung đột tại Ukraine và nỗ lực hết sức để tránh đối đầu trực tiếp với Nga, “Khi đó, chúng tôi đã thống nhất hai “vạch đỏ” rất rõ ràng” này. Ông Szijjarto đồng thời cảnh báo rằng, ngày nay một số chính trị gia đang tìm cách “làm mờ các ranh giới này”. Ngoại trưởng Szijjarto cảnh báo: “Nếu bị xâm phạm, điều đó có thể dễ dàng dẫn đến leo thang xung đột và kích hoạt một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, có thể kết thúc bằng sự hủy diệt của hành tinh, xét đến các kho vũ khí hạt nhân hiện có”.

Máy bay F-16 của Bồ Đào Nha đến Estonia. Ảnh: Không quân Bồ Đào Nha.

Ông bày tỏ lo ngại về “tâm lý quân sự bệnh lý” ở châu Âu, khi một số người tin rằng một cường quốc hạt nhân như Nga “có thể bị đánh bại thông qua việc cung cấp vũ khí cho một quốc gia thứ ba,” tức là Ukraine. Theo ông, các chính trị gia đã sai lầm.

Nhà ngoại giao hàng đầu Hungary nhấn mạnh rằng NATO không phải là một liên minh tấn công mà là một liên minh phòng thủ và kêu gọi quân đội Hungary “bảo vệ an ninh và chủ quyền của đồng minh, đồng thời giữ vững các khả năng cho hòa bình.”

Thúy Hà

Nguồn: Tass

#Nato #Xung đột #Hungary #khu vực #Điểm nóng #Cường quốc hạt nhân #Căng thẳng #Bộ trưởng #Liên minh #Chính trị gia

