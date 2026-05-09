Nga long trọng kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng

Ngày Chiến thắng - ngày nước Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã trở thành một sự kiện tiêu biểu trong các hoạt động thường niên, với hàng nghìn quân nhân và hàng chục phương tiện quân sự diễu hành qua Quảng trường Đỏ.

Trung tâm Thiếu nhi Toàn Nga tham gia các sự kiện kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: Okean.

Vào ngày 9 tháng 5, Moscow, theo truyền thống sẽ là một trong những địa điểm chính tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Lễ Duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 81 năm ngày đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm nay dự kiến diễn ra lúc 10h sáng 9/5 theo giờ Moscow (tức 14h giờ Hà Nội) và kéo dài khoảng hai giờ. Đây là sự kiện được Nga tổ chức thường niên, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự, thường với sự xuất hiện của những khí tài hiện đại nhất.

Năm nay, chương trình đã có những thay đổi đáng kể do tình hình hiện tại. Cuộc duyệt binh sẽ tập trung vào các đội hình bộ binh gồm các quân nhân từ nhiều binh chủng và binh chủng khác nhau, cũng như các học viên từ các học viện quân sự.

Binh sĩ diễu hành trên quảng trường trung tâm của thành phố Khabarovsk, kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: Chính quyền vùng Khabarovsk.

Phần trình diễn trên không của chương trình vẫn được giữ nguyên: các đội bay biểu diễn sẽ bay qua Quảng trường Đỏ và phần kết thúc sẽ là màn trình diễn của máy bay tấn công Su-25, tô điểm bầu trời bằng màu cờ Nga.

Thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga, nơi có múi giờ sớm hơn Moskva 7 tiếng, là một trong những địa phương đầu tiên tại nước này tổ chức Ngày Chiến thắng 9/5.

Các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng vĩ đại cũng được bắt đầu tại các vùng lãnh thổ nằm ở cực Đông của Nga là Kamchatka và Chukotka. Bắt đầu lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương), khoảng 900 người đã diễu hành theo đội hình qua quảng trường chính của thành phố vinh quang Petropavlovsk-Kamchatsky. Vào lúc 12:00 trưa, cuộc hành quân của Trung đoàn Bất tử bắt đầu trên đường phố chính của Petropavlovsk-Kamchatsky. Trong ngày 9/5, các địa điểm mang chủ đề lễ hội, các buổi hòa nhạc và các sự kiện kỷ niệm sẽ được tổ chức tại các thị trấn và làng mạc của Kamchatka.

Các cuộc diễu hành ở các thành phố, các cuộc tuần hành của Trung đoàn Bất tử và lời chúc mừng dành cho các cựu chiến binh trên khắp nước Nga. Ảnh: KP.RU.

Trong khi đó, hơn 200 sự kiện cũng được tổ chức tại Chukotka để chào mừng Ngày Chiến thắng. Tại Quận Anadyr, các buổi hòa nhạc và lễ hội được lên kế hoạch ở Ugolnye Kopi, Beringovsky, Alkatvaam, Vaegi, Makovo, Ust-Belaya và các làng khác. Sau đó, cuộc hành quân của Trung đoàn Bất tử bắt đầu lúc 11:00 sáng (2:00 sáng giờ Moscow). Lễ kỷ niệm kết thúc bằng màn bắn pháo hoa trên núi Verblyuzhya lúc 10:00 tối (2:00 chiều giờ Moscow).

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) là cuộc chiến quy mô lớn nhất và gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, với khoảng 27 triệu binh sĩ, dân thường Liên Xô thiệt mạng để bảo vệ tổ quốc và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít.

Cuộc chiến kết thúc ngày 9/5/1945, khi đại diện phát xít Đức ký vào biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện trước đại diện Đồng minh tại Berlin. Hồng quân Liên Xô tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng đầu tiên vào ngày 24/6/1945. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga nối lại Duyệt binh Chiến thắng tại Moskva từ năm 1995. Từ đó tới nay, sự kiện này diễn ra thường niên vào ngày 9/5.

Nước Nga tôn vinh và tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh để cứu Tổ quốc và toàn thế giới khỏi thảm họa phát xít. Ảnh: KP.RU.

Ông Alexey Mukhin, giám đốc Trung tâm Thông tin Chính trị bày tỏ quan điểm, ngày Chiến thắng, 9/5, ở Nga không chỉ là một ngày kỷ niệm mà đó là một phần của bản sắc dân tộc, một lời nhắc nhở về cái giá của hòa bình và trách nhiệm tôn vinh ký ức của những người đã hy sinh. Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ củng cố xã hội, gửi đi thông điệp rằng, trước sự gia tăng của sự xâm lược từ phương Tây, Nga có mọi cơ hội để bảo vệ lợi ích của mình và việc đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể. Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng nhắc nhở chúng ta rằng Nga là quốc gia kế thừa hợp pháp của Liên Xô và chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là nền tảng cho bản sắc hiện đại và tính chính danh của Nga trong quan hệ quốc tế.

Thúy Hà

Nguồn: KP.RU/Xinhua