Nga không trì hoãn việc nối lại các cuộc đàm phán về tình hình Ukraine

Ngày 9/4 Đại sứ đặc trách Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết, Nga khẳng định sẽ không trì hoãn việc nối lại các cuộc đàm phán về tình hình Ukraine, dù thời điểm cụ thể còn phụ thuộc vào việc Mỹ bổ nhiệm ai dẫn dắt đối thoại với Iran.

Đại sứ đặc trách Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: Tass

Trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia, ông Miroshnik nhấn mạnh rằng sự đồng thuận của cả ba bên – Nga, Mỹ và Ukraine – là điều cần thiết để các cuộc đàm phán có thể tiến triển. “Hiện tại, phần lớn phụ thuộc vào quyết định của Washington về việc ai sẽ đại diện Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran”. Ông Miroshnik nói: “Nếu đó là cùng các nhà đàm phán hiện tại, vấn đề này có thể tạm thời hoãn lại, song điều này không gây trở ngại cơ bản đối với việc tiếp tục hoặc thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp tại Ukraine.”

Đại sứ Nga khẳng định, từ phía Moscow, sẽ không có trở ngại hay trì hoãn trong việc nối lại tiến trình đàm phán. Theo ông Miroshnik, việc hoãn tạm thời liên quan đến cơ cấu nhân sự của Mỹ không đồng nghĩa với việc đình trệ toàn bộ quá trình đàm phán.

Các phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình Ukraine và những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Sự phối hợp giữa các bên, đặc biệt trong việc lựa chọn nhân sự đàm phán, được coi là yếu tố quan trọng quyết định tiến độ của các vòng thương lượng tiếp theo.

Ông Miroshnik cũng lưu ý rằng, mặc dù các vấn đề khu vực khác có thể ảnh hưởng đến lịch trình đàm phán, Nga vẫn duy trì lập trường sẵn sàng và chủ động trong việc thúc đẩy đối thoại, nhằm đảm bảo rằng các nỗ lực ngoại giao không bị gián đoạn và có thể mang lại kết quả thực chất. Các chuyên gia nhận định, tuy vẫn còn nhiều thách thức trong việc tái khởi động đàm phán, cam kết từ phía Nga có thể tạo cơ hội cho việc nối lại đối thoại trực tiếp giữa các bên liên quan, đồng thời giảm nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: The Times of India

Trong khi đó, trong vòng 24 giờ qua, các lực lượng Ukraine đã thực hiện bảy vụ tấn công nhằm vào các khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), theo thông báo từ bộ phận quản lý của lãnh đạo DPR chuyên ghi nhận các vụ việc liên quan tới hành vi chiến tranh của Ukraine.

Cùng ngày, Estonia vừa kêu gọi Ukraine điều chỉnh đường bay của các máy bay không người lái (UAV) tầm xa tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Baltic, để giảm nguy cơ các hệ thống này bay lạc vào không phận Estonia. Điều này diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu Nga, với các cảng Ust-Luga và Primorsk là mục tiêu chính.

Lê Hà.

Nguồn: Tass