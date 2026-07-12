Nga không kích Ukraine, ông Zelensky hối thúc đẩy nhanh viện trợ vũ khí

Nga đã tiến hành các đợt không kích đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine ngày 11/7. Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí, đặc biệt là các hệ thống phòng không và đạn dược đánh chặn.

Nga tiến hành các đợt không kích đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức Ukraine, thành phố Sumy ở miền Bắc bị tấn công bằng bom lượn hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất với hàng chục người thương vong. Ở miền Nam, một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào thành phố cảng Odessa khiến 2 người thiệt mạng và một người bị thương. Thủ đô Kyiv cũng tiếp tục trở thành mục tiêu của các đợt tập kích qua đêm bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Không quân Ukraine cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 111 máy bay không người lái và ít nhất hai tên lửa hành trình, song thừa nhận không thể đánh chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo do thiếu đạn cho hệ thống Patriot.

Phát biểu trong thông điệp video hằng đêm, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đang thúc đẩy các điều chỉnh trong hoạt động ngoại giao nhằm bảo đảm các cam kết viện trợ quân sự từ các đối tác được triển khai nhanh hơn. Ông nhấn mạnh các thỏa thuận giữa lãnh đạo các nước cần được thực hiện “nhanh chóng và triệt để hơn”, đồng thời đề cập tới thỏa thuận đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này về việc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí. Ảnh:Strana.

Trong bối cảnh nguồn đạn đánh chặn Patriot cạn kiệt, Kyiv tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ phòng không và thúc đẩy hợp tác với châu Âu để phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của riêng mình.

Ukraine cũng tuyên bố tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự của Nga tại khu vực Biển Azov. Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái Ukraine Robert Brovdi cho biết các đơn vị của nước này đã tấn công 21 tàu chở nhiên liệu cùng nhiều tàu vận tải và tàu hỗ trợ của Nga trong đêm, nâng tổng số tàu bị tập kích trong tuần lên 76 chiếc.

Trong khi đó, giới chức Nga thông báo một người thiệt mạng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào bốn tàu, trong đó có một tàu chở methanol, tại vịnh Taganrog trên Biển Azov.

Được biết, các cuộc tấn công gần đây của Ukraina nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Nga đã khiến một số nhà máy lọc dầu của Nga phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu tại nước này.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga Aleksandr Novak cho biết, Liên bang Nga đã áp dụng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm ổn định thị trường trong nước. Biện pháp này hiện dự kiến sẽ có hiệu lực đến ngày 31/7.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters

.