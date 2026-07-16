Nga hoàn thành đợt tuyển quân mùa Xuân 2026, bổ sung 141.000 tân binh

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn thành đợt tuyển quân mùa Xuân năm 2026, theo đó 141.000 công dân đã được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Sắc lệnh số 998 do Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 29/12/2025.

141.000 công dân Nga đã được gọi nhập ngũ. Ảnh: News.ru.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, công tác triệu tập công dân được triển khai thông qua hệ thống lệnh gọi nhập ngũ điện tử. Thông tin về các lệnh triệu tập được cập nhật trên cơ sở dữ liệu công khai, đồng thời công dân nhận được thông báo về lệnh gọi cũng như các biện pháp hạn chế tạm thời (nếu có) thông qua tài khoản cá nhân trên cổng dịch vụ công trực tuyến Gosuslugi.

Theo quy định mới, các thủ tục tuyển quân như khám sức khỏe, đánh giá tâm lý và xét tuyển của hội đồng nghĩa vụ sẽ được tiến hành trong suốt cả năm đối với công dân Nga từ 18 đến 30 tuổi không thuộc lực lượng dự bị. Tuy nhiên, việc điều động tân binh tới các đơn vị quân đội vẫn được thực hiện theo hai đợt như trước đây, từ ngày 1/4 đến 15/7 và từ ngày 1/10 đến 31/12. Sắc lệnh cũng quy định việc xuất ngũ đối với những quân nhân đã hoàn thành thời hạn nghĩa vụ.

Theo kế hoạch, Nga sẽ tuyển tổng cộng 261.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm 2026.

Tổng thống Putin ký một sắc lệnh khác cho phép triệu tập một số lượng không xác định quân nhân dự bị tham gia các đợt “huấn luyện quân sự” bắt buộc trong năm 2026. Ảnh: News.ru.

Cũng trong tháng 12/2025, Tổng thống Putin ký một sắc lệnh khác cho phép triệu tập một số lượng không xác định quân nhân dự bị tham gia các đợt “huấn luyện quân sự” bắt buộc trong năm 2026. Hoạt động này sẽ được triển khai tại Lực lượng Vũ trang Nga, Lực lượng Vệ binh Quốc gia (Rosgvardia), Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), các đơn vị cứu hộ quân sự thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp cùng một số cơ quan an ninh khác.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, đợt tuyển quân mùa Xuân năm nay diễn ra đúng kế hoạch, với việc áp dụng rộng rãi các công cụ điện tử trong công tác thông báo và quản lý nghĩa vụ quân sự. Đợt tuyển quân tiếp theo dự kiến sẽ được triển khai vào mùa Thu năm 2026.

Vân Bình

Nguồn: News.ru