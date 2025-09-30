Nga gọi 135.000 công dân nhập ngũ trong đợt tuyển quân mùa thu 2025

Ngày 30/9, tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh mới, theo đó sẽ gọi 135.000 công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự tham gia nhập ngũ trong chiến dịch tuyển quân mùa thu 2025.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Tass)

Văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức nêu rõ, “Sắc lệnh quy định, từ ngày 1/10 đến 31/12, quân đội sẽ tuyển 135.000 công dân Nga trong độ tuổi từ 18 đến 30, không thuộc diện dự bị và phải thực hiện nghĩa vụ quân sự”,

Sắc lệnh cũng quy định việc xuất ngũ đối với các binh sĩ, thủy thủ, hạ sĩ quan đã hết thời hạn phục vụ theo diện nghĩa vụ.

Chính phủ Nga, chính quyền các khu vực và các ủy ban tuyển quân được giao nhiệm vụ bảo đảm triển khai mọi biện pháp cần thiết cho đợt gọi nhập ngũ lần này.

Ngoài ra, các bộ trưởng, lãnh đạo cơ quan dịch vụ và cơ quan liên bang khác cũng được chỉ thị tổ chức tuyển quân đối với những công dân đang làm việc tại các bộ, cơ quan hành pháp liên bang và các tổ chức trực thuộc.

Được biết, đây là đợt huy động nhập ngũ mùa thu lớn nhất trong vòng 9 năm qua ở Nga. Trước đó, trong đợt huy động mùa thu năm 2016, Nga gọi 152.000 công dân nhập ngũ. Trong 3 năm kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, trung bình Nga gọi nhập ngũ khoảng 127.000 nam công dân vào mỗi đợt huy động mùa thu.

Trong khi đó, đợt huy động mùa xuân năm nay, Nga gọi 160.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông thường, số nam giới được gọi nhập ngũ nhiều hơn vào mùa xuân, thời điểm hầu hết học sinh và sinh viên tốt nghiệp.

Theo quy định chính thức, tân binh sẽ phục vụ tại các căn cứ quân sự trong lãnh thổ Nga. Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lính nghĩa vụ không được đưa ra chiến trường và rằng đợt tuyển quân không liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

