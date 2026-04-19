Nga: EU, NATO cố gắng biến Ukraine thành “ngòi nổ cho mối đe dọa toàn cầu”

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đẩy Ukraine vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn và liên tục vượt qua lằn ranh đỏ của Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.Ảnh: AP.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/4, nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow đã bác bỏ điều ông gọi là “nhận thức ngày càng tăng của phương Tây” rằng Nga không có khả năng hoặc không muốn đáp trả các hành động khiêu khích.

Ông Lavrov trích dẫn các báo cáo về việc Ukraine sử dụng không phận của một số quốc gia NATO để tấn công lãnh thổ Nga như một sự vi phạm khác đối với “lằn ranh đỏ” của Moscow, cảnh báo không nên coi thường Nga như "hổ giấy” giữa lúc nước này đang kiềm chế.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố: "Có nhiều ý kiến cho rằng không nên sợ Nga. Một số người thậm chí còn gọi chúng tôi là hổ giấy. Tôi muốn cảnh báo chống lại những sự so sánh như vậy”. Ông Lavrov nói thêm: “ Trong tính cách dân tộc chúng tôi có sự kiên nhẫn, Moscow đã cố tình tránh việc xác định chính xác ranh giới đỏ của mình và chính sự mơ hồ đó đã là một yếu tố răn đe”, đồng thời khẳng định: “ Nga có khả năng hành động nếu cần thiết”. Song, ông không giải thích chi tiết.

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “ngòi nổ cho một mối đe dọa toàn cầu. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “ngòi nổ cho một mối đe dọa toàn cầu” và mô tả cuộc xung đột là “cuộc chiến chống lại Nga do phương Tây chuẩn bị trong nhiều năm”. Ông tin trong nỗ lực mở rộng của NATO, “Ukraine đã bị biến thành một quốc gia thù địch” rất lâu trước khi các cuộc xung đột công khai bắt đầu.

Về những lời chỉ trích và đe dọa rút khỏi NATO của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Lavrov cho hay khối quân sự này “không ở trong tình trạng tốt nhất”, mặc dù ông không kỳ vọng khối sẽ bị thay thế.

Nga từ lâu đã cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại nước này thông qua Ukraine và cho rằng việc mở rộng NATO là nguyên nhân gốc rễ chính của cuộc xung đột. Moscow khẳng định bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết vấn đề mở rộng về phía đông của NATO, sự liên kết quân sự của Ukraine với phương Tây và việc công nhận biên giới mới của Nga.

Thu Uyên

Nguồn: TASS