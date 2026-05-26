Nga điều tra nghi vấn âm mưu tấn công khủng bố liên quan tàu chở dầu từ Bỉ

Cơ quan Điều tra Liên bang Nga vừa thông báo mở một vụ án hình sự liên quan đến nghi vấn âm mưu tấn công khủng bố, sau khi phát hiện các thiết bị nổ được cho là mìn từ tính hải quân “do một quốc gia thành viên NATO sản xuất” gắn trên thân tàu chở dầu Arrhenius từ Bỉ, khi phương tiện này cập cảng Ust-Luga, thuộc vùng Leningrad của Nga.

Nga điều tra nghi vấn thiết bị nổ gắn trên tàu chở khí đốt từ Bỉ. Ảnh: Ria Novosti.

Theo thông báo của cơ quan chức năng Nga ngày 25/5, trong quá trình kiểm tra kỹ thuật dưới nước, lực lượng thợ lặn đã phát hiện các thiết bị nổ bám trên thân tàu. Các thiết bị sau đó được lực lượng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), phối hợp với Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, tiến hành vô hiệu hóa an toàn.

Phía Nga cho biết tàu Arrhenius khởi hành từ cảng Antwerp (Bỉ), cập cảng Ust-Luga ngày 20/5 để tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục hành trình tới cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ủy ban Điều tra Nga khẳng định, dựa trên kết quả điều tra ban đầu, “không thể có khả năng các thiết bị nổ được gài trong lãnh hải Nga”, qua đó nhận định chúng nhiều khả năng đã được đặt lên tàu trước khi phương tiện đi vào vùng biển Nga.

Thiết bị nổ được gắn trên thân tàu chở dầu Arrhenius. Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan An ninh Liên bang Nga, mỗi thiết bị chứa khoảng 7 kg thuốc nổ dạng nhựa. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố tổng số lượng thiết bị được phát hiện.

Thuyền trưởng tàu Arrhenius khai báo rằng hành trình của tàu đã bị chậm lại vài ngày do phải neo đậu ngoài khơi cảng Antwerp khoảng một ngày rưỡi, trong bối cảnh được cho là có hoạt động đình công tại cảng.

Phía Nga cũng đặt vụ việc trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan đến một số vụ việc máy bay không người lái được cho là xâm nhập không phận khu vực Baltic và miền tây bắc Nga, bao gồm các khu vực gần hạ tầng xuất khẩu năng lượng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Các bên liên quan chưa đưa ra phản ứng chính thức.

Thu Uyên

Nguồn: RT.