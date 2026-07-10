Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Nga đặt cược vào đồng nội tệ để mở rộng hợp tác với Ấn Độ

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/7, Đại diện Thương mại Nga tại Ấn Độ Zlata Antusheva cho rằng, Nga và Ấn Độ cần đẩy mạnh thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tạo điều kiện đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030.

Nga đặt cược vào đồng nội tệ để mở rộng hợp tác với Ấn Độ

Ngày 9/7, Đại diện Thương mại Nga tại Ấn Độ Zlata Antusheva cho rằng, Nga và Ấn Độ cần đẩy mạnh thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tạo điều kiện đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030.

Nga đặt cược vào đồng nội tệ để mở rộng hợp tác với Ấn Độ

Đại diện Thương mại Nga tại Ấn Độ Zlata Antusheva. Ảnh: RT.

Phát biểu với RT India, bà Antusheva cho biết Moskva đang xây dựng các cơ chế mở rộng thanh toán và quyết toán bằng đồng nội tệ với các đối tác, trong đó có Ấn Độ. Theo bà, phần lớn các giao dịch thương mại giữa hai nước hiện đã được thực hiện bằng đồng nội tệ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống thanh toán độc lập.

Quan chức Nga cho biết hiện ba ngân hàng của nước này gồm Sberbank, Gazprombank và VTB Bank đang hoạt động tại Ấn Độ. Bên cạnh đó, Alfa Bank – ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga – cũng được cho là đang chuẩn bị mở hoạt động tại thị trường này.

Theo bà Antusheva, về lâu dài, Nga không chỉ hướng tới việc mở rộng sử dụng đồng nội tệ trong thương mại song phương mà còn mong muốn thúc đẩy cơ chế này ở cấp độ khu vực và trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Nga đặt cược vào đồng nội tệ để mở rộng hợp tác với Ấn Độ

Nga đặt cược vào đồng nội tệ để mở rộng hợp tác với Ấn Độ. Ảnh: NDTV Profit.

Ngoài lĩnh vực tài chính, bà Antusheva cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trong các ngành công nghệ cao như điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), dược phẩm, sản xuất và hóa chất. Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng hạ tầng công nghệ mang tính tự chủ nhằm nâng cao năng lực độc lập về công nghệ, phù hợp với chính sách thúc đẩy tự cường của Ấn Độ.

Theo quan chức này, Nga và Ấn Độ cũng đang xúc tiến thành lập Trung tâm Xuất sắc về AI và An ninh mạng, với mục tiêu kết nối hệ sinh thái AI của hai nước và mở rộng hợp tác sang các quốc gia thành viên BRICS. Theo RT India, những động thái trên phản ánh nỗ lực của Moskva và New Delhi trong việc mở rộng hợp tác kinh tế, tài chính và công nghệ giữa bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược.

Lê Hà.

Nguồn: RT

Tin liên quan:
  • Nga đặt cược vào đồng nội tệ để mở rộng hợp tác với Ấn Độ
    Nga-Ấn Độ có mối quan hệ đối tác chiến lược bền chặt và mở rộng

    Hai nước đã nhất trí triển khai một chương trình hợp tác cho đến năm 2030 nhằm phát triển thương mại, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng, hợp tác công nghiệp và lĩnh vực công nghệ cao.

  • Nga đặt cược vào đồng nội tệ để mở rộng hợp tác với Ấn Độ
    Nga đặt cược lớn vào các hệ thống tự hành và AI

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức phê duyệt danh sách các chỉ thị nhằm đẩy nhanh việc phát triển và triển khai các hệ thống tự hành và không người lái trong nền kinh tế. Các chỉ thị này được ban hành vào ngày 27 tháng 2, được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, dựa trên kết quả của cuộc họp về phát triển hệ thống tự hành do Tổng thống chủ trì trước đó vào ngày 16 tháng 1 năm 2026.

Từ khóa:

#Ấn độ #Nga #Trí tuệ nhân tạo AI #đồng nội tệ #Quan hệ đối tác chiến lược

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI của Mỹ vừa thông báo chính thức phát hành rộng rãi GPT-5.6, dòng mô hình AI mới nhất của hãng, sau khi việc triển khai bị trì hoãn vào tháng trước theo đề nghị của Chính phủ Mỹ do các quan ngại về an ninh mạng.
Mỹ - Iran trở lại bờ vực xung đột toàn diện?

Mỹ - Iran trở lại bờ vực xung đột toàn diện?

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Sau quãng thời gian tạm lắng, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang nóng lên từng ngày với những đòn đáp trả quân sự liên tiếp, các tuyên bố cứng rắn từ cả Washington lẫn Tehran và hàng loạt động thái điều chỉnh lực lượng trên khắp Trung Đông. Những diễn...
Công đảng Anh khởi động bầu lãnh đạo mới, ông Andy Burnham gần như chắc chắn kế nhiệm Thủ tướng Starmer

Công đảng Anh khởi động bầu lãnh đạo mới, ông Andy Burnham gần như chắc chắn kế nhiệm Thủ tướng Starmer

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/7, Công đảng Anh chính thức khởi động quy trình đề cử lãnh đạo mới của đảng. Nghị sĩ Hạ viện kiêm cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester Andy Burnham tuyên bố tham gia tranh cử và hiện là ứng cử viên duy nhất, qua đó gần như chắc chắn sẽ trở...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh