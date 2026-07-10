Nga đặt cược vào đồng nội tệ để mở rộng hợp tác với Ấn Độ

Ngày 9/7, Đại diện Thương mại Nga tại Ấn Độ Zlata Antusheva cho rằng, Nga và Ấn Độ cần đẩy mạnh thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tạo điều kiện đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030.

Đại diện Thương mại Nga tại Ấn Độ Zlata Antusheva. Ảnh: RT.

Phát biểu với RT India, bà Antusheva cho biết Moskva đang xây dựng các cơ chế mở rộng thanh toán và quyết toán bằng đồng nội tệ với các đối tác, trong đó có Ấn Độ. Theo bà, phần lớn các giao dịch thương mại giữa hai nước hiện đã được thực hiện bằng đồng nội tệ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống thanh toán độc lập.

Quan chức Nga cho biết hiện ba ngân hàng của nước này gồm Sberbank, Gazprombank và VTB Bank đang hoạt động tại Ấn Độ. Bên cạnh đó, Alfa Bank – ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga – cũng được cho là đang chuẩn bị mở hoạt động tại thị trường này.

Theo bà Antusheva, về lâu dài, Nga không chỉ hướng tới việc mở rộng sử dụng đồng nội tệ trong thương mại song phương mà còn mong muốn thúc đẩy cơ chế này ở cấp độ khu vực và trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Nga đặt cược vào đồng nội tệ để mở rộng hợp tác với Ấn Độ. Ảnh: NDTV Profit.

Ngoài lĩnh vực tài chính, bà Antusheva cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trong các ngành công nghệ cao như điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), dược phẩm, sản xuất và hóa chất. Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng hạ tầng công nghệ mang tính tự chủ nhằm nâng cao năng lực độc lập về công nghệ, phù hợp với chính sách thúc đẩy tự cường của Ấn Độ.

Theo quan chức này, Nga và Ấn Độ cũng đang xúc tiến thành lập Trung tâm Xuất sắc về AI và An ninh mạng, với mục tiêu kết nối hệ sinh thái AI của hai nước và mở rộng hợp tác sang các quốc gia thành viên BRICS. Theo RT India, những động thái trên phản ánh nỗ lực của Moskva và New Delhi trong việc mở rộng hợp tác kinh tế, tài chính và công nghệ giữa bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược.

Lê Hà.

Nguồn: RT