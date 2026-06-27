Nga đánh chặn số lượng kỷ lục máy bay không người lái của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết các lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn thành công 660 máy bay không người lái (UAV) tự sát của Ukraine chỉ trong một đêm. Đây là con số cao chưa từng có kể từ khi xung đột bùng phát, phản ánh bước leo thang mới trong các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn 660 máy bay không người lái cảm tử tầm xa của Ukraine trong vòng 8 giờ. Ảnh: TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào ban đêm nhằm vào hàng chục khu vực của Nga, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát và các vùng biển lân cận. Đây được xem là một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Kiev kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây hơn bốn năm.

Bộ Quốc phòng Nga thường sẽ công bố tổng số lượng UAV bị đánh chặn trong khoảng thời gian từ 22h đêm hôm trước đến 7h sáng hôm sau theo giờ Moscow. Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào giữa tháng 5 với 556 chiếc và vào đầu tháng này, quân đội Nga cũng đã bắn hạ 555 UAV của Ukraine trong một đêm. Trước đó, các cột mốc đáng chú ý khác kể từ năm 2025 chỉ duy trì ở ngưỡng hơn 300 chiếc.

Kyiv đang ráo riết đẩy mạnh các cuộc không kích tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, trong bối cảnh các lực lượng tiền tuyến của Ukraine liên tiếp gặp bất lợi do thiếu hụt nhân lực và sự áp đảo về vũ khí của đối phương. Giới chức Ukraine tuyên bố thiệt hại về kinh tế sẽ buộc Moscow phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại, đồng thời đe dọa sẽ rút lại đề xuất này nếu Nga không sớm đồng ý.

Hiện tại, cả hai bên đều đang chạy đua phát triển các phương án đánh chặn UAV tầm xa với chi phí tối ưu hơn như sử dụng các dòng phi cơ đánh chặn giá rẻ đồng thời tìm cách bảo vệ khí tài của mình trước các biện pháp chế áp điện tử. Được biết, các chiến dịch của Ukraine đang nhận được bệ đỡ vững chắc từ nguồn tài trợ, năng lực tình báo của phương Tây, cùng mạng lưới công nghiệp cung ứng linh kiện UAV đồng bộ.

Một cột khói đen bao phủ thủ đô Moscow sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, ngày 18 tháng 6 năm 2026. Ảnh: EPA.

Về phần mình, Nga khẳng định chiến dịch gây áp lực này sẽ không thể khiến nước này từ bỏ các mục tiêu an ninh cốt lõi trong cuộc xung đột. Dẫu vậy, giới chức Moscow cũng đưa ra cảnh báo rằng các cơ sở hậu cần quân sự của Ukraine đặt tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẽ lọt vào tầm ngắm, như một biện pháp đáp trả trước đà leo thang của cuộc chiến UAV này.

Thúy Hà

Nguồn: RT