Chủ tịch Trung Quốc vẫn thăm Mỹ bất chấp cáo buộc can thiệp bầu cử

Nhà Trắng khẳng định kế hoạch Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào cuối tháng 9 vẫn không thay đổi, bất chấp việc Washington gần đây cáo buộc Bắc Kinh can thiệp bầu cử. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được cho là sẽ thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề các hội nghị ASEAN tại Philippines.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15 tháng 5 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly ngày 17/7 cho biết kế hoạch đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Nhà Trắng vào mùa Thu năm nay vẫn được duy trì.

Trả lời kênh NewsNation khi được hỏi liệu các cáo buộc gần đây của Mỹ về việc Trung Quốc can thiệp bầu cử có ảnh hưởng đến chuyến thăm của ông Tập hay không, bà Kelly khẳng định: “Không có thay đổi nào về lịch trình”.

Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đã tiến hành các nỗ lực quy mô lớn nhằm tác động đến các cuộc bầu cử của Mỹ, trong đó có cuộc bầu cử năm 2020. Ông cũng cho rằng “nhà nước ngầm” đã che giấu chính quyền và người dân Mỹ về quy mô của sự can thiệp từ nước ngoài.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là những lời “bịa đặt hoàn toàn và vu khống ác ý”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói chuyện với truyền thông trước khi khởi hành đến Sân bay Quốc tế Bahrain, tại Manama, ngày 25 tháng 6 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ lên đường tới Manila (Philippines) vào cuối tuần này để tham dự chuỗi hội nghị ngoại trưởng ASEAN và các đối tác. Theo giới phân tích, ông Rubio nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Mặc dù Washington và Bắc Kinh chưa xác nhận cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng, giới quan sát cho rằng đây là khả năng cao. Bên cạnh việc chuẩn bị cho cuộc gặp Trump - Tập, hai bên dự kiến cũng sẽ trao đổi về các vấn đề như Biển Đông, tình hình Myanmar và các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, TASS