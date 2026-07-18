Các tập đoàn dầu khí phương Tây kỳ vọng lớn vào thị trường năng lượng Iraq

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Các tập đoàn năng lượng phương Tây vừa ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác với Iraq trong lĩnh vực dầu khí, đường ống dẫn năng lượng và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh Baghdad thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng quan hệ với Mỹ và tìm kiếm các tuyến xuất khẩu năng lượng thay thế qua eo biển Hormuz.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Chevron Mark Nelson và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại trụ sở Chevron ở Houston, bang Texas (Mỹ), ngày 16/7/2026. Ảnh: Reuters.

Tại Hội nghị kinh doanh Mỹ - Iraq tổ chức ở Phòng Thương mại Mỹ ngày 17/7, các quan chức Iraq cùng nhiều doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, y tế và công nghệ đã ký các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ có tổng giá trị hơn 60 tỷ USD.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad đang thực hiện chính sách “mở cửa” đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho mọi dự án nhằm phát triển kinh tế đất nước.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực Trung Đông, trong đó Iraq, quốc gia láng giềng của Iran chịu tác động đáng kể. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khu vực, ông Tom Barrack, nhận định cuộc xung đột đã gây ra “hỗn loạn và bất ổn”, nhưng đồng thời cho rằng Iraq đang ở vị trí trung tâm trong một cấu trúc an ninh chiến lược mới với Mỹ và các đối tác.

Các tập đoàn năng lượng phương Tây đã ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác với Iraq với tổng giá trị hơn 60 tỷ USD. Ảnh: Ise.co.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ 5 ngày (từ ngày 14/7), Thủ tướng Ali al-Zaidi đã tới trụ sở tập đoàn dầu khí Chevron tại Houston trước khi các quan chức Iraq ký thỏa thuận với doanh nghiệp này nhằm thúc đẩy khả năng Chevron tham gia phát triển các mỏ dầu West Qurna 2 và Nassiriya.

Chevron cho biết tập đoàn đang xem xét đầu tư vào một tuyến đường ống mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz, đồng thời mở thêm tuyến xuất khẩu dầu của Iraq ra thị trường quốc tế. Tuyến đường ống này có thể vận chuyển dầu Iraq tới bờ biển phía tây Syria bên bờ Địa Trung Hải.

Đại diện Chevron nhận định về dài hạn, tiềm năng năng lượng của Iraq có thể giúp nước này trở thành một trung tâm giao dịch năng lượng quan trọng của khu vực Trung Đông, tương tự các trung tâm năng lượng lớn của Mỹ như Henry Hub trong lĩnh vực khí đốt và Cushing trong lĩnh vực dầu mỏ.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.