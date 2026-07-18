Sân cỏ World Cup, bàn cờ ngoại giao: Sanchez tái ngộ Trump giữa bất đồng

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gặp lại nhau tại trận chung kết World Cup diễn ra ngày 19/7 tại New Jersey (Mỹ), trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang tồn tại những bất đồng liên quan đến chi tiêu quốc phòng trong NATO và cuộc xung đột với Iran.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh: AFP.

Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha ngày 17/7 cho biết, ông Sanchez sẽ tới Mỹ để theo dõi trận chung kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina. Tổng thống Donald Trump, với tư cách là lãnh đạo nước chủ nhà, cũng dự kiến tham dự sự kiện và có thể trực tiếp trao cúp vô địch cho đội giành chiến thắng. Đây sẽ là dịp hai nhà lãnh đạo có thể gặp lại nhau trong bối cảnh quan hệ giữa Madrid và Washington còn tồn tại nhiều bất đồng.

Quan hệ song phương thời gian qua chịu nhiều sức ép do khác biệt quan điểm về một số vấn đề đối ngoại và quốc phòng. Thủ tướng Sánchez từng chỉ trích chính sách của Mỹ liên quan đến xung đột với Iran và từ chối cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự cũng như không phận của Tây Ban Nha trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bắt tay bên lề hội nghị quốc tế tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập), ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Chính phủ Tây Ban Nha cũng không ủng hộ mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP theo đề xuất của Mỹ trong NATO. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara hồi đầu tháng, Tổng thống Trump từng chỉ trích Madrid và cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp thương mại nhằm gây sức ép, trước khi sau đó giảm nhẹ giọng điệu.

Theo người phát ngôn Chính phủ Tây Ban Nha, chuyến đi của Thủ tướng Sánchez chỉ nhằm dự trận chung kết World Cup và không có kế hoạch tiến hành các cuộc gặp song phương với các quan chức Mỹ bên lề sự kiện.

Trong khi đó, Tổng thống Argentina Javier Milei sẽ không tới Mỹ theo dõi trận chung kết. Ông cho biết sẽ tiếp tục xem trận đấu từ dinh tổng thống như đã làm trong suốt giải đấu, do tin rằng thói quen này mang lại may mắn cho đội tuyển Argentina. Quan hệ giữa ông Milei và Thủ tướng Sánchez cũng từng nhiều lần căng thẳng sau các phát ngôn chỉ trích công khai từ cả hai phía.

Thanh Hằng

Nguồn: Politico, Reuters.