EU sẽ tăng cường hiện diện tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét tăng cường hiện diện hải quân tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb trong bối cảnh các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải gia tăng, bao gồm nguy cơ lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng các hoạt động nhằm vào tuyến vận tải biển huyết mạch nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Chuẩn đô đốc Vasileios Gryparis, Tư lệnh Chiến dịch ASPIDES, đã tiếp đón Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và một phái đoàn EU trên tàu khu trục BERGAMINI của Italy. Ảnh: EEAS.

Trong chuyến thăm Djibouti ngày 17/7, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết việc duy trì hoạt động thông suốt của các tuyến hàng hải chiến lược là ưu tiên của khối.

Phát biểu trên tàu hộ tống ITS Virginio Fasan của Hải quân Italy, đang tham gia Chiến dịch ASPIDES, bà Kallas nhấn mạnh nhiệm vụ của chiến dịch là hộ tống và bảo vệ các tàu thương mại, bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đỏ. Theo bà, EU cũng đang đánh giá khả năng điều chỉnh phạm vi hoạt động của Chiến dịch ASPIDES và triển khai thêm các biện pháp cần thiết nếu các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải trong khu vực tiếp tục gia tăng.

Các chỉ huy hải quân EU cho biết, nhu cầu hộ tống tàu thương mại đang tăng lên, trong khi tình hình an ninh khiến lực lượng hiện có chịu nhiều sức ép. Vì vậy, EU đang xem xét huy động thêm tàu chiến từ các quốc gia thành viên nhằm tăng cường năng lực thực hiện Chiến dịch ASPIDES.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas trên tàu ITS Virginio Fasan của Hải quân Italy. Ảnh: Euronews.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ tàu thương mại tại Biển Đỏ, lực lượng hải quân EU cũng phối hợp triển khai Chiến dịch Atalanta nhằm chống cướp biển tại khu vực Tây Bắc Ấn Độ Dương. Theo giới chức quân sự EU, nguy cơ cướp biển đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau khi các tuyến buôn lậu bất hợp pháp bị gián đoạn, làm gia tăng rủi ro mất an ninh trên biển.

EU nhấn mạnh, Djibouti tiếp tục là đối tác chiến lược trong các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải của khối. Theo giới chức EU, việc duy trì an toàn cho tuyến vận tải qua Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng của châu Âu, khi đây là một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.

Minh Phương

Nguồn: Euronews.