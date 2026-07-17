Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp

Sáng 17/7, dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Đại Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại điểu dự kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Thanh Hóa là một trong những cực tăng trưởng của cả nước, để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên, trong 6 tháng cuối năm Thanh Hóa phải nỗ lực cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Với tinh thần đó, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống là vùng đất “địa linh nhân kiệt” có bề dày lịch sử, văn hóa, truyền thống và cách mạng, đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức thực hiện tốt một số nội dung như: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi “điểm nghẽn”, nhất là huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình, dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư... để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân, năng lực của người đứng đầu.

Đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí hoan nghênh và đánh giá cao nội dung được HĐND tỉnh Thanh Hóa thảo luận, quyết định tại kỳ họp; đồng thời mong muốn các đại biểu “đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân”, hướng tới xây dựng một xã hội: Trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cũng yêu cầu HĐND tỉnh, HĐND các xã, phường tập trung đổi mới giám sát theo hướng chọn đúng vấn đề, giám sát đến cùng; chú trọng cả giám sát định kỳ và giám sát thường xuyên; giám sát song song với thực thi...

Đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, cùng sự đồng hành của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vững chắc vai trò cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Làm rõ những vấn đề cử tri, Nhân dân và đại biểu HĐND quan tâm

Toàn cảnh phiên chất vấn.

Với việc lựa chọn đúng, trúng vấn đề, tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đỗ Đức Quế về công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm và bộc lộ nhiều bất cập; tình trạng sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định; cơ sở vật chất giáo dục vùng bãi ngang, ven biển đang xuống cấp nghiêm trọng, thiếu thốn cả phòng học lẫn trang thiết bị tối thiểu.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Chất vấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Duy Bình về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, đặc biệt là nguồn nhân lực công nghệ thông tin cấp xã hiện thiếu hụt về số lượng và chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn; hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Đây là những vấn đề được cấp ủy, chính quyền, cử tri, Nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Trên tinh thần cầu thị, khách quan, không né tránh, các đại biểu được chất vấn đã trả lời làm rõ các câu hỏi, yêu cầu đặt ra của các vị đại biểu HĐND tỉnh và nguyện vọng cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp.

Đánh giá về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở được chất vấn. Nội dung chất vấn là những vấn đề được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND quan tâm, bám sát cuộc sống, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận phiên chất vấn.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường và các sở, ngành chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư, mua thiết bị dạy học thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; công tác tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu biên chế...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận phiên chất vấn.

Đối với lĩnh vực KH&CN, cấp ủy đảng và chính quyền phải nâng cao vai trò người đứng đầu, đưa chỉ tiêu KHCN và chuyển đổi số vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số thuộc lĩnh vực quản lý. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chuyển đổi số ở cơ sở; nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ, trọng dụng nhân lực chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: UBND tỉnh đánh giá cao ý kiến của nhiều đại biểu đã đóng góp những giải pháp khả thi, hiệu quả để thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến; đồng thời nêu bật các nhóm giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2026.

Trọng tâm là tập trung chỉ đạo đôn đốc, sớm đưa các dự án sản xuất, kinh doanh đang triển khai thực hiện, đặc biệt là 31 dự án lớn (tổng vốn đầu tư 40.400 tỷ đồng) sớm hoàn thành, đi vào hoạt động đúng tiến độ từng tháng.

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn về vật liệu xây dựng, đưa vào khai thác 24 mỏ vật liệu xây dựng để bổ sung khoảng 13,5 triệu m3 vật liệu cho các công trình, dự án.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, huy động tối đa vốn đầu tư toàn xã hội, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Triển khai thực hiện hiệu quả điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, quy hoạch chung cấp xã và các quy hoạch thuộc thẩm quyền, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Cùng với đó, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh một cách thực chất, hiệu quả; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách; quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, triển khai diện rộng việc khám sức khỏe định kỳ cho Nhân dân theo chủ trương của Trung ương.

Tập trung chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, trọng tâm là an ninh tuyến biên giới, trên biển, an ninh mạng...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Nhiệm vụ còn lại của năm 2026 rất lớn và có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cả năm, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Không để nghị quyết chỉ dừng lại trên giấy

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất quyết nghị thông qua 31 nghị quyết hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số” và phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí nêu rõ: Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 31 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Thành công của kỳ họp không chỉ được đo bằng số lượng nghị quyết được thông qua, mà trước hết và trên hết phải được khẳng định bằng hiệu quả tổ chức thực hiện, bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội và sự hài lòng của cử tri, Nhân dân.

Mỗi nghị quyết được ban hành phải thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy phát triển, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Kiên quyết không để nghị quyết chỉ dừng lại trên giấy; không để thời cơ phát triển bị bỏ lỡ; không để những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân chậm được xem xét, giải quyết. Đó không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là trách nhiệm chính trị, là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua; nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động; khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức phải hành động quyết liệt, đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn với kiểm tra, giám sát; nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành...

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, phản biện xã hội, vận động các tầng lớp Nhân dân đồng thuận thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp.

Phong Sắc và nhóm PV