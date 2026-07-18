Quân đội Thái Lan đề xuất điều chỉnh ngân sách quốc phòng, phát triển UAV

Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan vừa cho biết quân đội sẽ điều chỉnh kế hoạch mua sắm máy bay không người lái (UAV) và đề xuất bổ sung ngân sách cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới sau những diễn biến căng thẳng với Campuchia.

Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Phana Klaewplodthuk cho biết quân đội sẽ điều chỉnh kế hoạch mua sắm máy bay không người lái (UAV) và đề xuất bổ sung ngân sách cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới sau những diễn biến căng thẳng với Campuchia. Ảnh: Thairath.

Phát biểu trước Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Thái Lan thẩm tra Dự luật Ngân sách năm tài khóa 2027, ngày 17/7, Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Phana Klaewplodthuk cho biết các cuộc đụng độ gần đây giữa Thái Lan và Campuchia cho thấy quân đội phải liên tục điều chỉnh phương án tác chiến và khẩn trương bổ sung trang thiết bị phù hợp.

Theo ông Pana, trong giai đoạn đầu của xung đột, Lục quân Thái Lan chưa có UAV trong biên chế. Đến giai đoạn sau, các đơn vị pháo binh đã tự nghiên cứu, chế tạo các UAV cỡ nhỏ phục vụ trinh sát, xác định mục tiêu, sau đó phát triển thành UAV vũ trang và UAV hoạt động ban đêm. Từ thực tế này, quân đội đã xây dựng cơ chế ngân sách riêng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và phát triển loại trang bị trên.

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Thái Lan, Đại tướng Chaipruk Duangprapat, cho biết ngân sách dành cho lực lượng của Quân khu 1 tại Mặt trận phía Đông và lực lượng Suranaree thuộc Quân khu 2 đã bị cắt giảm hơn 1 tỷ baht. Theo ông Chaipruk, nếu Quốc hội không chấp thuận điều chỉnh tăng ngân sách và chính phủ cũng không cấp bổ sung từ ngân sách trung ương, Lục quân sẽ phải xem xét cắt giảm quân số và đánh giá lại quy mô lực lượng trong 3-6 tháng tới.

Lục quân Thái Lan đang chuẩn bị đầu tư các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa nhằm tăng cường năng lực cảnh báo sớm trước các loại rocket như BM-21. Ảnh: Mgronline.

Đối với chương trình hiện đại hóa phòng không, Lục quân Thái Lan đang chuẩn bị đầu tư các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa nhằm tăng cường năng lực cảnh báo sớm trước các loại rocket như BM-21, đồng thời phát huy khả năng đánh chặn của hệ thống pháo phản lực PHL-03 khi phát hiện mục tiêu.

Thanh Vân

Nguồn: Thairath.