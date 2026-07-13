Nga cáo buộc phương Tây tìm cách viết lại lịch sử và xóa bỏ văn hóa Nga

Ngày 13/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước phương Tây đang tìm cách viết lại lịch sử và xóa bỏ văn hóa Nga nhằm làm suy yếu những giá trị mà Moscow coi là nền tảng sức mạnh và bản sắc dân tộc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Alpha News.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn blogger Olga Blagoveshchenskaya, bà Zakharova cho biết các hành động như phá dỡ tượng đài, loại bỏ các biểu tượng văn hóa Nga hoặc hạn chế việc tưởng nhớ các nhân vật lịch sử của nước này trong không gian thông tin, đều nhằm mục đích cắt đứt mối liên hệ giữa người dân Nga với lịch sử của họ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, những động thái đó nhằm khiến người Nga không còn tìm thấy sức mạnh từ quá khứ, dần xa rời lịch sử, quên đi các nhân vật mà nước này tôn vinh và cuối cùng chấp nhận cách nhìn mới về lịch sử.

Bà Zakharova cho biết, trong một số giai đoạn, những nỗ lực đó đã đạt được kết quả. Bà nhấn mạnh: "Tuy nhiên, chúng tôi đã khôi phục được mối liên kết với lịch sử, một lần nữa cảm nhận được sự gắn kết với các thế hệ đi trước, hiểu rõ quá khứ của mình với tất cả những thăng trầm đã trải qua và từ đó lại tìm thấy sức mạnh nội tại.".

Nga cáo buộc phương Tây tìm cách viết lại lịch sử và xóa bỏ văn hóa Nga. Ảnh: 1Lurer.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và nhiều nước phương Tây tiếp tục căng thẳng kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Trong những năm gần đây, một số quốc gia châu Âu đã dỡ bỏ hoặc di dời các tượng đài và biểu tượng liên quan đến Nga hoặc Liên Xô, đồng thời hạn chế một số hoạt động văn hóa của Nga. Moscow nhiều lần chỉ trích các động thái này là biểu hiện của việc “xóa bỏ văn hóa” và xuyên tạc lịch sử.

Trong khi đó, nhiều nước phương Tây cho rằng các biện pháp trên phản ánh lập trường chính trị của họ sau xung đột tại Ukraine và không nhằm phủ nhận toàn bộ lịch sử hay văn hóa Nga. Hai bên tiếp tục duy trì những quan điểm khác biệt về vấn đề này.

Lê Hà.

Nguồn: Tass