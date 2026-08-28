Nepal chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích

Nepal đang khẩn trương triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ sau trận lũ quét nghiêm trọng dọc khu vực biên giới với Trung Quốc. Cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 469, trong khi hơn 1.000 người vẫn mất tích, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.

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Nepal chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích sau thảm họa lũ quét ngày 26/8 Ảnh: CBC.

Các đội cứu hộ, lực lượng quân đội, cảnh sát và cảnh sát vũ trang Nepal tiếp tục tìm kiếm tại những khu vực bị tàn phá nặng nề. Hàng chục cây cầu và khoảng 40 km đường giao thông bị phá hủy, khiến nhiều khu dân cư bị cô lập và một số nơi chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không. Trực thăng và máy bay không người lái đang được sử dụng để tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và vận chuyển hàng cứu trợ.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã tới huyện Nuwakot để thị sát các khu vực bị ảnh hưởng, làm việc với chính quyền địa phương, lực lượng an ninh và người dân về tình hình cứu hộ. Chính phủ đã huy động hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và lực lượng cảnh sát vũ trang tham gia ứng phó.

Hội Chữ thập đỏ Nepal ước tính khoảng 93.000 người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa và đã kêu gọi khoản hỗ trợ khẩn cấp 31 triệu USD cho công tác cứu trợ.

Trước quy mô thảm họa, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã đề nghị hỗ trợ Nepal và Tây Tạng về nhân lực, vật tư, tài chính và kỹ thuật.

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ tới chính quyền Nepal và Trung Quốc, đồng thời quyết định phân bổ 2 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương (CERF) nhằm nhanh chóng cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp, nơi ở tạm thời và nước sạch cho người dân vùng lũ.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi hàng cứu trợ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Nepal và Tây Tạng. Ảnh: DD India.

Liên minh châu Âu đã kích hoạt Dịch vụ Quản lý Khẩn cấp Copernicus, sử dụng dữ liệu vệ tinh để lập bản đồ khu vực thiên tai, qua đó hỗ trợ đánh giá thiệt hại và điều phối cứu hộ.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) giải ngân khoảng 1,2 triệu USD để hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Nepal triển khai cứu trợ và đánh giá thiệt hại.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu hộ trên quy mô toàn diện đối với những người mất tích tại Tây Tạng, đồng thời yêu cầu tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa những thảm họa tiếp theo. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ.

Thanh Giang

Nguồn: The Guardian, UN News, CGTN.