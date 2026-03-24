Nền móng cho sự phát triển bền vững

Trong bối cảnh cả nước đang chuyển mình mạnh mẽ với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thanh Hóa không đứng ngoài cuộc, cũng không chỉ đi theo mà đang chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện. Với nhiều nỗ lực sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thanh Hóa đang tạo ra những chuyển biến căn bản, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột then chốt là khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS).

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu các phân hệ, lĩnh vực tích hợp lên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa.

Nghị quyết số 57-NQ/TW cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đã tạo động lực lớn để các doanh nghiệp chuyển sang tăng trưởng dựa trên ĐMST và phát triển sản phẩm có hàm lượng khoa học cao. Là 1 trong 8 khu kinh tế trọng điểm quốc gia về dầu khí, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đi tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Các quy trình nghiệp vụ lõi bao gồm tài chính - kế toán, quản trị mua sắm, quản lý vận hành, quản lý chất lượng, quản lý thiết bị được công ty số hóa hoàn toàn trên các hệ thống SAP, IBM, Microsoft. Hệ thống quản lý ý tưởng (TIP) và Hệ thống quản lý sáng kiến (TOS) cũng được đưa vào vận hành để tối ưu hóa hiệu quả các hoạt động. Công ty cũng chủ động triển khai các giải pháp bảo mật đa lớp; chủ động phân tích nguy cơ, quản lý lỗ hổng bảo mật định kỳ nhằm ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công có chủ đích.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Lê Nguyễn Quốc Vinh, hiện nay công ty đã cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng và nền tảng số, tạo ra bước chuyển đổi căn bản trong quản lý và vận hành. Các kết quả đạt được về hạ tầng kỹ thuật, chuẩn hóa dữ liệu và năng lực nhân sự đã tạo lập một hệ sinh thái vững chắc, đảm bảo tính kế thừa và sẵn sàng cao. Đây là tiền đề quan trọng, tạo nền móng vững chắc để công ty bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện trong 5 năm 2026-2030, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa giá trị sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị “là đột phá quan trọng” với những mục tiêu cụ thể, cùng các giải pháp quyết liệt chưa từng có. Với tinh thần chủ động và khát vọng bứt phá, Thanh Hóa đã và đang đi sâu vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, sát yêu cầu và thực tiễn của địa phương. Để không làm cản trở sự phát triển của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, đồng thời phân cấp các nội dung cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nhằm thúc đẩy phát triển KHCN, ĐMST khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. UBND tỉnh cũng đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực hiện một số cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành và chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát, tham mưu các cơ chế, chính sách mới nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.

Hòa chung “dòng chảy” của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thanh Hóa đã và đang tập trung trí tuệ, nguồn lực đưa KHCN hiện diện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực và giữ vai trò “then chốt” trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bởi thế, bên cạnh việc ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm khuyến khích, thúc đẩy KHCN phát triển, từng bước đặt KHCN vào đúng vị thế của một ngành quan trọng, Thanh Hóa đã có nhiều chính sách nhằm tạo dựng trụ cột về con người. Số cán bộ nghiên cứu khoa học của tỉnh ngày càng tăng (đến tháng 12/2025 là 6,7 FTE/1 vạn dân). Đặc biệt, đến thời điểm này, Thanh Hóa có 38 tổ chức KHCN, 32 doanh nghiệp KHCN; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST đứng thứ 7 của cả nước. Nhiều thành tựu KHCN hiện đại đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để CĐS diễn ra rộng khắp trên địa bàn tỉnh, Thanh Hóa đã phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và các nền tảng số. Theo đó, tỉnh đã đầu tư, phát triển mới gần 700 trạm BTS, nâng tổng số trạm BTS hiện có là 9.808 trạm, phủ sóng thông tin di động đến 4.356/4.357 thôn, bản (đạt 99,97%). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 trung tâm dữ liệu, các trung tâm này hoạt động ổn định và đảm bảo duy trì các phần mềm dùng chung của tỉnh một cách an toàn, thông suốt. Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động của 5 nền tảng dùng chung đó là: hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; hệ thống thông tin báo cáo và nền tảng họp trực tuyến.

Phát triển kinh tế số là động lực quan trọng để hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Bởi thế, các doanh nghiệp đã chủ động áp dụng các nền tảng số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh như hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, văn phòng điện tử e-office, hệ sinh thái kế toán và một số nền tảng số phục vụ chuyên ngành sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh hiện có 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động; 70% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng.

Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược, trong đó một số lĩnh vực đã triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tiêu biểu như trong lĩnh vực giao thông đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đếm xe, dự báo đông xe, tắc đường, phục vụ tối ưu hóa điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo để số hóa và bảo tồn di sản văn hóa, dịch thuật tác phẩm văn học, tự động hóa việc phục hồi và bảo dưỡng các tác phẩm nghệ thuật. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo triển khai các mô hình lớp học thông minh, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) trong giảng dạy thực hành...

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt, mới đây Thanh Hóa đã đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh; UBND tỉnh cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thanh Hóa với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo bứt phá mạnh mẽ và toàn diện, đưa Thanh Hóa vươn lên trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030 như mục tiêu đã đặt ra.

Bài và ảnh: Tố Phương