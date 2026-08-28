Mỹ hiện không đủ tên lửa Patriot tại châu Âu để ứng phó với một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo kéo dài

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Kho tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ tại châu Âu đang suy giảm đáng kể sau khi một lượng lớn tên lửa được điều chuyển tới Trung Đông phục vụ các hoạt động quân sự liên quan xung đột với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của NATO.

Binh sĩ thuộc Nhóm Tên lửa Phòng không 21 của Không quân Đức diễn tập triển khai trận địa phòng không với các bệ phóng cơ động mang tối đa 4 tên lửa Patriot. Ảnh: Getty Images.

Theo hãng tin AP, một quan chức quốc phòng Mỹ tại châu Âu cho biết tình trạng thiếu hụt đáng lo ngại nhất hiện nay liên quan các tên lửa đánh chặn Patriot. Một quan chức NATO cũng xác nhận lượng tên lửa Patriot trong biên chế của Mỹ và các nước NATO tại châu Âu đang ở mức thấp. Hai quan chức này đề nghị không nêu tên do vấn đề liên quan năng lực quân sự nhạy cảm.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không chủ lực có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tốc độ cao. Theo các quan chức được AP dẫn lời, Mỹ hiện không có đủ tên lửa Patriot tại châu Âu để ứng phó với một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo kéo dài, trong khi khả năng đối phó ngay cả một cuộc tấn công đơn lẻ cũng bị hạn chế.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: AP.

Tình trạng thiếu hụt được cho là liên quan đáng kể đến việc Mỹ chuyển tên lửa từ châu Âu tới Trung Đông trong cuộc xung đột với Iran. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), khoảng 1.500 trong tổng số 2.330 tên lửa Patriot của Mỹ đã được sử dụng trong cuộc xung đột, tương đương khoảng 65%.

Nguồn dự trữ của Mỹ cũng chịu sức ép sau khi Washington cung cấp hàng trăm tên lửa Patriot cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng tốc độ sử dụng tên lửa tại Trung Đông diễn ra nhanh hơn dự kiến, qua đó làm gia tăng sức ép đối với năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng.

Không chỉ Patriot, các quan chức Mỹ cho biết lực lượng Mỹ tại châu Âu cũng đang thiếu tên lửa Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân. Tuy nhiên, tình hình đạn dược tấn công được đánh giá ít nghiêm trọng hơn so với tên lửa phòng không, do một số nước châu Âu đã sở hữu các hệ thống tên lửa tầm xa như Taurus của Đức và Storm Shadow của Anh-Pháp.

Trước những đánh giá trên, NATO và Lầu Năm Góc đã lên tiếng bác bỏ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell bác bỏ các thông tin về tình trạng thiếu hụt đạn dược của Mỹ, khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đủ năng lực thực hiện các chiến dịch quân sự và duy trì nguồn dự trữ cần thiết để bảo vệ lực lượng và lợi ích của nước này.

NATO cho biết cơ sở sản xuất tên lửa Patriot đầu tiên tại châu Âu, đặt tại Đức, dự kiến bắt đầu hoạt động trong tháng 9 và có thể tiến hành các đợt giao hàng đầu tiên từ đầu năm 2027. Mỹ cũng đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất lên khoảng 2.000 tên lửa Patriot mỗi năm vào năm 2030.

Thanh Hằng

Nguồn: AP.