NATO thông qua dự án hạ tầng quân sự lớn nhất từ trước đến nay

Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa thông qua kế hoạch đầu tư khoảng 27 tỷ euro nhằm hiện đại hóa hệ thống vận chuyển và dự trữ nhiên liệu quân sự của liên minh, được đánh giá là dự án sử dụng ngân sách chung lớn nhất trong lịch sử NATO.

Trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: NATO.

Theo thông báo của NATO, nguồn vốn sẽ được sử dụng để nâng cấp mạng lưới kho chứa, cơ sở phân phối nhiên liệu hiện có và xây dựng thêm các hạ tầng mới, trong đó có hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu tại sườn phía Đông và Đông Nam của liên minh. Dự án nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho các lực lượng NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột.

Kế hoạch được 32 nước thành viên thông qua sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút lại các ý kiến phản đối. Cùng với đó, NATO nhất trí nâng ngân sách chung của liên minh lên tối đa 6,5 tỷ euro trong năm tới, từ mức 5,3 tỷ euro của năm 2026.

Dự án dự kiến kéo dài khoảng 30 năm, kết nối mạng lưới đường ống nhiên liệu dài khoảng 10.000 km từ Tây Âu tới các thành viên ở Đông và Bắc Âu, đồng thời nâng cấp hạ tầng dự trữ và hậu cần năng lượng.

Giới chức NATO nhận định, đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực hậu cần, nâng cao khả năng cơ động và bảo đảm sẵn sàng chiến đấu của liên minh. Trước đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mô tả kế hoạch này là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng quân sự của NATO.

Quân đội Đức hỗ trợ Ba Lan xây dựng hệ thống phòng thủ Lá chắn phía Đông vào tháng 7/2026. Ảnh: AA.

Kế hoạch được thông qua trong bối cảnh NATO tiếp tục củng cố sườn phía Đông. Litva cho biết liên minh có thể tăng cường lực lượng nếu tình hình an ninh xấu đi, trong khi Ba Lan và Đức đang phối hợp triển khai chương trình “Lá chắn phía Đông”.

Về phía Nga, Điện Kremlin nhiều lần phản đối việc NATO mở rộng hiện diện quân sự gần biên giới và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả nếu lợi ích an ninh của Moscow bị ảnh hưởng.

Minh Phương

Nguồn: Politico, AA.