NATO cam kết hỗ trợ quân sự ổn định, bền vững cho Ukraine

Vân Bình
(Baothanhhoa.vn) - Truyền thông quốc tế mới đây dẫn phát biểu của Tổng Thư ký Mark Rutte cho biết, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang trên lộ trình huy động nguồn lực tài chính để duy trì hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong năm 2026, thông qua cơ chế Danh mục Yêu cầu Ưu tiên (PURL).

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Berlin ngày 15/4, ông Rutte bày tỏ lạc quan rằng liên minh có thể hoàn tất việc thu xếp nguồn tài trợ trước cuối năm, đồng thời thừa nhận việc chia sẻ gánh nặng giữa các quốc gia vẫn chưa đồng đều, khi một số nước đang đảm nhận phần lớn đóng góp.

Theo cơ chế PURL, Ukraine sẽ xác định các nhu cầu vũ khí và trang thiết bị theo từng giai đoạn, trong khi các nước NATO phối hợp tài trợ hoặc cung cấp, trong đó có cả việc sử dụng nguồn lực để mua sắm khí tài từ Mỹ.

Liên quan quy mô hỗ trợ, một số nguồn tin châu Âu dẫn dữ liệu từ AFP cho biết Tổng Thư ký NATO đã kêu gọi các nước thành viên tăng cường đóng góp, hướng tới mức khoảng 60 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2026, nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ liên tục.

Trước cuộc họp này, Đức đã công bố gói quốc phòng trị giá 4 tỷ euro bao gồm hàng trăm tên lửa Patriot, trong khi Anh công bố gói máy bay không người lái lớn nhất của mình với hơn 120.000 chiếc. Riêng trong tháng 4, Hà Lan công bố khoản đầu tư gần 300 triệu USD cho chương trình sản xuất thiết bị bay không người lái hỗ trợ Ukraine, cho thấy xu hướng gia tăng đóng góp từ các nước thành viên.

Đức, Anh công bố gói hỗ trợ quốc phòng mới cho ukraine. Ảnh: AFP

Tổng thư ký NATO cũng cho biết các đồng minh vẫn cam kết đảm bảo sự hỗ trợ ổn định và bền vững cho việc phòng thủ của Ukraine trong năm tới.

Giới chức NATO nhấn mạnh, các nước hai bờ Đại Tây Dương có sự đồng thuận rộng rãi về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine, coi đây là ưu tiên trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp.

Nguồn: Reuters, AFP

