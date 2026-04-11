NASA hoàn tất sứ mệnh lịch sử Artemis II

Tàu vũ trụ Artemis II của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng phi hành đoàn 4 người hôm 10/4 đã đáp xuống Thái Bình Dương an toàn, sau gần 10 ngày thực hiện hành trình trong không gian, đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên bay tới khu vực lân cận Mặt Trăng trong hơn nửa thế kỷ.

Sứ mệnh Artemis II hoàn thành, đưa con người bay vòng quanh Mặt trăng lần đầu tiên sau 50 năm. Ảnh: Getty.

Khoang tàu Orion mang tên Integrity hạ cánh xuống vùng biển yên ả ngoài khơi bang California (Mỹ) vào khoảng 0h giờ GMT. Ngay sau đó, các lực lượng cứu hộ của NASA và Hải quân Mỹ đã tiếp cận, đảm bảo an toàn cho khoang tàu và đưa 4 phi hành gia gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen lên trực thăng, chuyển tới tàu hải quân USS John P. Murtha để kiểm tra y tế ban đầu, trước khi trở về Houston.

Trong quá trình trở về Trái Đất, tàu Orion đã trải qua giai đoạn tái nhập khí quyển kéo dài khoảng 13 phút với điều kiện nhiệt độ cực cao, lên tới khoảng 2.760 độ C. Lớp plasma hình thành do ma sát và nén khí đã khiến liên lạc vô tuyến bị gián đoạn trong vài phút trước khi được khôi phục. Sau đó, hệ thống dù được kích hoạt, giúp giảm tốc độ và đưa tàu tiếp nước an toàn.

Theo NASA, Artemis II đã hoàn thành quãng đường hơn 1,1 triệu km, thực hiện hai vòng quỹ đạo quanh Trái Đất và một lần bay lướt qua Mặt Trăng ở khoảng cách khoảng 400.000 km. Sứ mệnh này giúp thiết lập kỷ lục bay xa Trái Đất nhất đối với tàu vũ trụ có người lái, vượt qua thành tích của chương trình Apollo 13 năm 1970.

Tàu vũ trụ Artemis II hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngày 10 tháng 4 năm 2026. Ảnh: NASA.

Artemis II được xem là bước thử nghiệm then chốt đối với tàu Orion và tên lửa SLS, nhằm kiểm chứng khả năng vận hành an toàn trong điều kiện bay trở về từ quỹ đạo Mặt Trăng. Sau những vấn đề phát sinh liên quan đến lớp chắn nhiệt trong chuyến bay thử năm 2022, NASA đã điều chỉnh quỹ đạo hạ xuống nhằm giảm tải nhiệt và rủi ro cho khoang tàu.

Chương trình Artemis được coi là bước ngoặt trong chiến lược chinh phục không gian của NASA, với mục tiêu đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng vào cuối thập niên này, lần đầu tiên kể từ năm 1972, đồng thời hướng tới việc thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng và mở đường cho các sứ mệnh lên sao Hỏa.

Bên cạnh đó, chương trình cũng huy động sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế và doanh nghiệp tư nhân như SpaceX, Blue Origin cùng các cơ quan vũ trụ của châu Âu, Canada và Nhật Bản, trong bối cảnh cạnh tranh không gian toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters