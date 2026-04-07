Nâng tầm trải nghiệm du lịch xứ Thanh với không gian lưu trú toàn diện Sky Vista

Sky Vista trong tổ hợp nghỉ dưỡng Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn mang đến một định nghĩa mới về nghỉ dưỡng tại miền Trung, với 190 phòng hướng biển và phố, trải nghiệm wellness độc quyền và hệ thống ẩm thực tinh tế. Tòa khách sạn chuẩn bị mở cửa từ tháng 4/2026, hứa hẹn là điểm dừng chân all-in-one cho mùa hè sắp tới.

Sky Vista tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vlasta Sầm Sơn, là mảnh ghép mới trong tổ hợp Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn by The Unlimited Collection , phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng tích hợp lưu trú, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Với vị trí thuận lợi, kết nối trực tiếp các trục tiện ích và không gian biển, Sky Vista hướng đến nhóm khách gia đình, nhóm bạn, khách nghỉ dưỡng ngắn ngày và khách đoàn.

Tòa khách sạn sở hữu 190 phòng hướng biển và phố, gồm hai hạng: Grand Deluxe (24-29m2) cho cặp đôi hoặc kỳ nghỉ ngắn ngày, và Executive Suite (39-52m2), mang đến không gian rộng rãi, tiện nghi cho gia đình. Các phòng được thiết kế hiện đại với ban công riêng hướng biển hay thành phố, tối ưu ánh sáng, tầm nhìn và không gian thư giãn, đồng thời tích hợp các yếu tố wellness, đáp ứng nhu cầu du lịch sức khỏe, du lịch chữa lành đang gia tăng mạnh mẽ.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Sky Vista là không gian Jjim Jil Bang chuẩn Hàn Quốc, mang đến trải nghiệm thư giãn và chăm sóc sức khỏe trọn vẹn. Tại đây, du khách có thể tận hưởng hành trình xông hơi theo quy trình 14 bước, kết hợp hài hòa giữa thủy trị liệu và nhiệt trị liệu. Khu thủy trị liệu với các bể ngâm và sục nóng – lạnh giúp kích thích tuần hoàn, thư giãn cơ thể, trong khi hệ thống 9 phòng xông chuyên biệt mở ra trải nghiệm đa giác quan với các liệu pháp như đá Ganbanyoku Nhật Bản, đất sét hoàng thổ, đá quý, đá muối Himalaya, hang hồng ngoại, phòng sắc màu, phòng tuyết, phòng lạnh và phòng Oxy Hinoki. Sự kết hợp này không chỉ mang lại cảm giác thư thái sâu mà còn góp phần tái tạo năng lượng, nâng tầm trải nghiệm wellness tại Sầm Sơn.

Hệ tiện ích ẩm thực và giải trí cũng được phát triển đồng bộ. Nhà hàng The Deck Sầm Sơn phục vụ thực đơn quốc tế kết hợp các món Việt truyền thống, trong khi Nhà hàng Lá Lúa mang đến trải nghiệm ẩm thực thực dưỡng với cảm hứng Việt – Hàn tinh tế. Chuỗi quầy bar tại Sky Vista, bao gồm The U-Bar và 4-Season Bar, được thiết kế như những điểm hẹn thư giãn trong khuôn viên nghỉ dưỡng. Tại đây, du khách có thể tận hưởng không gian mở thoáng đãng, nhâm nhi những ly đồ uống được pha chế tinh tế, đồng thời tận hưởng những khoảnh khắc trò chuyện, kết nối trong nhịp sống chậm rãi của kỳ nghỉ.

La Bông Spa mang đến hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện, kết hợp các liệu pháp massage, chăm sóc da và cơ thể trong không gian thư giãn nhẹ nhàng. Đặc biệt, spa hợp tác cùng thương hiệu Cocoon, ứng dụng các sản phẩm thuần chay từ nguyên liệu thiên nhiên Việt Nam, góp phần nâng tầm trải nghiệm wellness theo hướng an lành và bền vững. Kết hợp cùng bể bơi 4 mùa, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc thư giãn, tái tạo năng lượng và cân bằng cơ thể trong suốt kỳ nghỉ.

Trước đó, từ giữa năm 2025, tòa Ocean Vista với 68 phòng boutique đã đi vào vận hành, phục vụ khách tìm kiếm không gian lưu trú nhỏ, ấm cúng và cá nhân hóa. Bên cạnh đó, hệ thống 20 villas tại Lasong mang đến lựa chọn nghỉ dưỡng biệt lập, rộng rãi và riêng tư hơn, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm lưu trú cao cấp, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi đầy đủ. Việc bổ sung Sky Vista giúp Lasong hoàn thiện danh mục sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, đồng thời nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

Ông Remco Christiaan Vaatstra – Tổng quản lý của Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn chia sẻ: “Đồng hành cùng chiến lược 'Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa' của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, chúng tôi đã dành trọn tâm huyết để sớm đưa Sky Vista cùng hệ sinh thái wellness 5 sao vào vận hành. Sự kiện ra mắt từ đầu mùa hè nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp đang gia tăng tại Sầm Sơn. Sở hữu Jjimjilbang chuẩn Hàn, bể bơi bốn mùa, nhà hàng thực dưỡng và spa thư thái..., Sky Vista tự tin mang đến một khái niệm lưu trú toàn diện, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách bất kể thời điểm nào trong năm.”

Với mô hình all-in-one, Sky Vista mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn giữa lưu trú, wellness, ẩm thực và giải trí. Sự ra mắt của tòa suite này không chỉ mở rộng lựa chọn lưu trú mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn du lịch tại khu vực, định hình lại cách du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng và wellness tại Sầm Sơn.