Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp.

Các đồng chí: Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chứng kiến lễ ký.

Dự lễ ký còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Các đại biểu dự lễ ký Quy chế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định: Trải qua các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mối quan hệ phối hợp giữa Công an-Quân đội-Ngoại giao hết sức tự nhiên, có tính “cộng sinh chiến lược” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng đã đề ra.

Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao đặt ra hết sức cấp thiết, góp phần tạo động lực, sức mạnh mới đẩy lùi thách thức, biến thách thức thành cơ hội, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong và ngoài nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, 3 mục tiêu chiến lược của Đảng “hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới".

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ ký Quy chế.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa ba Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Theo đó, quy chế phối hợp bao quát toàn diện các lĩnh vực hợp tác; đặc biệt, hình thành cơ chế giao ban cấp Bộ trưởng hằng năm, bảo đảm đưa quan hệ phối hợp ba Bộ đạt mục tiêu cao nhất đề ra. Đây cũng là bước đi cụ thể, thiết thực, khẳng định quyết tâm cao của ba Bộ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhằm gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Tam Quang, Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Lê Hoài Trung đã ký Quy chế phối hợp.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã tặng hoa và quà và gửi lời chúc mừng đến đồng chí Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo hai Bộ, Đại tướng Lương Tam Quang chúc lực lượng Quân đội nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, tô thắm lá quân kỳ “Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, luôn sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân và ngành Ngoại giao trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Theo Báo Nhân Dân