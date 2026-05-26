Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Hoàng Đông - Phương Đỗ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền biển, những diêm dân ở xã Hoa Lộc vẫn ngày ngày oằn mình trên cánh đồng muối bỏng rát để mưu sinh.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền biển, những diêm dân ở xã Hoa Lộc vẫn ngày ngày oằn mình trên cánh đồng muối bỏng rát để mưu sinh.

Video: Diêm dân Hoa Lộc mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Giữa trời nắng nóng khắc nghiệt, khi nhiệt độ ngoài trời 38-39 độ C, diêm dân ở xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hoá vẫn phơi mình dưới nắng làm việc.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Ông Lê Văn Lộc, một diêm dân ở xã Hoa Lộc cho biết: “Nghề muối cực lắm, phải dậy từ sáng sớm, nắng to mới có muối nên càng nắng lại càng phải ra đồng làm”.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Càng nắng, muối kết tinh càng nhanh, sản lượng mới đảm bảo.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Vì quy luật nghiệt ngã ấy của nghề làm muối mà những ngày nắng gay gắt, người dân phải đội nón lá, mặc áo dài tay, bịt kín người để bám đồng, “gặt muối”.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Ông Lê Văn Thuần, 72 tuổi, xã Hoa Lộc chia sẻ: “Những ai mới vào nghề thường bị sốc nắng, choáng váng, nhưng dân làng thì quen rồi. Có hôm nắng quá, người gầy lả đi, chỉ còn sức “bò” về đến nhà”.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Trải qua khoảng 300 năm hình thành và phát triển, nghề làm muối ở xã Hoa Lộc vẫn được nhiều diêm dân gìn giữ như một phần ký ức và sinh kế của vùng ven biển. Hiện nay, HTX Muối Tam Hòa, xã Hoa Lộc có 2 cánh đồng muối với tổng diện tích khoảng 26ha, duy trì khoảng 80 hộ dân còn bám nghề.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Mỗi năm, bà con chỉ có thể sản xuất trong khoảng 6 - 7 tháng, còn những ngày mưa phải nghỉ hoàn toàn.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Vất vả, thu nhập lại bấp bênh nên hiện nay không còn người trẻ theo nghề, những cánh đồng muối chỉ còn người già bám trụ.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Để làm ra được hạt muối người làm phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi sức lực và sự kiên trì. Việc đầu tiên là làm đất nền, sau đó xúc đất vào dạt, tưới nước mặn từ bể vào sân phơi. Tiếp đến, phải ngâm cát vào nước biển (nước mặn độ 1), sau đem cát đó phơi trên sân đất nện.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Dùng nước biển lọc qua cát đó sẽ được nước mặn hơn gọi là nước mặn độ 2. Lại tiếp tục phơi cát và dùng nước mặn độ 2 lọc qua cát đã phơi được nước mặn độ 3. Sau khi đổ đất, diêm dân sẽ múc nước từ kênh rải vào đất nền, mục đích làm cho đất nền đỡ khô, tăng độ thấm lọc cho nước muối.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Sau khi phơi đất khô, xúc đất vào lọc lấy nước mặn, sau đó tưới nước mặn từ bể vào sân phơi. Diêm dân căn cứ vào độ nắng, hướng gió để điều chỉnh lượng nước đưa vào sân muối sao cho phù hợp. Những ngày nắng gắt, lượng nước phải được tăng lên, nếu đổ ít nước, muối sẽ kết tinh sớm, hạt muối không đạt chất lượng và hiệu quả sản xuất giảm đi.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Khoảng thời gian từ 15-17h là khi nước biển bốc hơi để lại những hạt muối tinh khiết trên nền bê tông.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Lúc này, người dân thu hoạch muối rồi chở về nhà kho chứa muối, chờ ngày bán.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Nghề muối hiện đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là bài toán thu nhập. Giá muối nhiều năm nay dao động ở mức thấp, chỉ khoảng 2.100 - 2.300 đồng/kg.

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Theo ông Lê Văn Kiên, Giám đốc HTX Muối Tam Hoà: "Với một hộ sản xuất khoảng 5 chạc muối, mỗi ngày thu được hơn 1 tạ sản phẩm, tương đương hơn 200.000 đồng cho hai lao động. So với công sức bỏ ra dưới cái nắng gay gắt của đồng muối, mức thu nhập này được đánh giá là khá thấp"

Nắng nung mặt ruộng, diêm dân vẫn bám nghề

Để nghề muối Hoa Lộc không trở thành ký ức, rất cần những chính sách hỗ trợ thiết thực, những hướng đi mới phù hợp. Bởi khi hạt muối còn đọng vị mặn trên tay người làm, thì niềm tin vào một ngày mai sáng hơn nơi đồng muối vẫn còn lấp lánh dưới nắng.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#Diêm dân #Nghề #Mưu sinh #Gay gắt #Mùa hè #trên cánh đồng #Biển #Muối

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hành động vì đô thị văn minh, an toàn, hiện đại (Bài 2): Giữ vỉa hè thông thoáng

Hành động vì đô thị văn minh, an toàn, hiện đại (Bài 2): Giữ vỉa hè thông thoáng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau những ngày các xã, phường đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chợ cóc, đặt biển quảng cáo..., nhiều tuyến phố đã có chuyển biến rõ nét, các hộ kinh doanh đã thay đổi thói quen, “trả” lại...
Những cách làm hay “Chung tay vì người nghèo”

Những cách làm hay “Chung tay vì người nghèo”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Để giúp hội viên, phụ nữ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã sáng tạo những mô hình hay, cách làm sáng tạo để vận động nguồn lực hỗ trợ chị em thiết thực, hiệu quả.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh